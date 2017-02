Fiscalía de Perú pide arresto de expresidente por corrupción

La Fiscalía de Perú ha pedido el arresto del expresidente Alejandro Toledo, que gobernó de 2001 a 2006, por su supuesta implicación en una trama de sobornos vinculada a le constructora brasileña Odebrecht, a la que habría favorecido en la concesión de una autopista.

El Ministerio Público peruano ha pedido una orden de prisión preventiva contra Toledo mientras se investiga si recibió 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, ha informado el Poder Judicial en Twitter. La solicitud será evaluada ahora por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, según el periódico local 'El Comercio'.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro ya había formalizado el lunes la investigación preliminar contra el exmandatario por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, si bien Toledo negó desde París las acusaciones, que atribuyó a un "linchamiento político".

"Que diga por favor cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado 20 millones a mí. No he recibido un centavo por la (entrega de la licitación de la) carretera Interoceánica", alegó Toledo. El expresidente criticó, entre otras cuestiones, el registro de su vivienda. Los supuestos pagos a Toledo habrían empezado en 2005, cuando se acercaba el final de su gobierno (2001-2006) y el dinero habría sido canalizado hacia las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente, a través de sus empresas en paraísos fiscales, según informaciones periodísticas.