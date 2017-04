Finalmente Dylan recoge Nobel de Literatura

Berlín, Alemania.- Bob Dylan recibió este sábado en Estocolmo el diploma y la medalla del Nobel de Literatura, casi cuatro meses después de la ceremonia oficial de entrega de los galardones, a la que no asistió.

La entrega del premio tuvo lugar en la intimidad y sin presencia de los medios de comunicación.



Varios miembros de la Academia Sueca, entre ellos su secretaria permanente, Sara Danius, y su predecesor, Horace Engdahl, lo confirmaron a la televisión pública de Suecia (SVT) en la entrada de un concierto del músico en la ciudad.



Dylan se encuentra en Estocolmo para dar dos conciertos este fin de semana y Danius advirtió este miércoles en su blog que asistirían a uno de ellos para darle el premio, aprovechando su estancia en la ciudad.



Sólo un día antes, en el mismo blog, la secretaria de la Academia señaló que llevaban meses sin hablar con el cantautor de 75 años y recordó que la conferencia de recepción del premio, necesaria para cobrar los 8 millones de coronas suecas (alrededor de 16 millones 800 mil pesos) con que está dotado, debía celebrarse a más tardar el 10 de junio.



Tras concertar su encuentro con Dylan para este fin de semana, Danius explicó que esperaban recibir más adelante y grabado el discurso de aceptación, algo que ya había ocurrido en otras ocasiones.



Dylan fue distinguido con el galardón literario el pasado 13 de octubre por crear nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense.



La elección del estadounidense generó un gran debate al ser la primera vez que se premiaba a un cantautor y la controversia en torno a su figura continuó cuando, días después de anunciarse que había resultado premiado, la Academia reconoció que llevaba días intentando contactar con él, sin éxito.



El músico confirmó poco después que aceptaba el premio, aunque a mediados de noviembre la Academia informó que no estaría en la ceremonia de entrega, prevista para el 10 de diciembre.



"Él desearía poder recoger el premio en persona, pero otros compromisos lo hacen imposible", afirmó la institución en un comunicado en el que mostraba su respeto y recordaba que el hecho de que un premiado no viaje a Estocolmo era poco frecuente, aunque no excepcional.



Sin él, el 10 de diciembre la capital sueca fue un año más escenario de la tradicional ceremonia de entrega de los Nobel y la cantautora Patti Smith protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la misma al interpretó el tema "A Hard Rain's A-Gonna Fall", compuesta por Dylan en 1963.



El comité Nobel se puso en contacto con Smith para que cantara en la gala antes de anunciarse la concesión del premio a Dylan y ella, quien había planeado interpretar un tema propio, prefirió cantar una de las canciones de su compatriota.



Dylan por su parte envió un discurso de agradecimiento que fue leído por la embajadora de Estados Unidos en Suecia en el banquete de honor a los galardonados, en el que aseguró que se encontraba presente en espíritu y se mostraba honrado por recibir un premio tan prestigioso.