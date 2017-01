Finaliza la política de “pies secos, pies mojados” para los cubanos

La decisión, que según anunció Obama en un comunicado tiene carácter inmediato, supone un cambio drástico en las relaciones bilaterales con Cuba .

La Ley de Ajuste Cuba no de 1966 garantiza que todo cuba no que entre al país de forma legal podrá obtener la residencia al año y un día de poner pie en territorio norteamericano. En 1995, tras el éxodo masivo de balseros de un año atrás, el Gobierno de Bill Clinton hizo un agregado a esa normativa que se pasó a conocer como la política de “pies secos, pies mojados”, que implicaba que todo cuba no interceptado en el mar (“pies mojados”) era devuelto a la isla, pero que aquellos que lograran tocar tierra (“pies secos”) podían permanecer en EE UU, obtener un permiso de trabajo y unas ayudas iniciales y, transcurrido el año, pedir la residencia permanente.

Se trata probablemente de la última medida que Obama, que deja la Casa Blanca en poco más de una semana, adoptará en el marco de la normalización de relaciones con Cuba iniciada en diciembre de 2014, una de las decisiones clave de su política exterior.

La suspensión de esta medida era una demanda clave de La Habana, que asegura que la política de “pies secos, pies mojados” incentivaba la emigración ilegal. Pero también había empezado a ser reclamada por los sectores anticastristas de Estados Unidos y algunos de sus representantes en el Congreso que afirman que la medida fue creada para ayudar a refugiados políticos pero que estaba siendo aprovechada de forma abusiva en los últimos años por cuba nos que emigran solo por motivos económicos.

Por ello, según el senador republicano Jeff Flake, es una decisión que deberían saludar tanto los favorables como los críticos al acercamiento a La Habana.

“Individuos a ambos lados del debate E EU U- Cuba reconocen y están de acuerdo en que poner fin a la política de ‘pies secos, pies mojados’ va en nuestro interés nacional”, afirmó Flake, uno de los mayores defensores de la normalización de relaciones que critican muchos de su partido, incluido el presidente electo, Donald Trump. Según Flake, que la víspera recriminó al nominado como nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, su reticencia a eliminar el embargo cuba no, la decisión de Obama “trae a nuestra política hacia Cuba en la era moderna, a la par que permite que EE UU continúe su generosa actitud hacia aquellos individuos y refugiados con una demanda de asilo legítima”.

La llegada de cuba nos a EE UU se ha disparado desde la normalización de relaciones. En 2015, llegaron 43.159 cuba nos, un 78% más que en 2014. El año pasado fueron al menos 63.000 los cuba nos que ingresaron en territorio estadounidense, la gran mayoría a través de la frontera con México. El éxodo de cuba nos temerosos de perder este privilegio provocó de hecho a finales de 2015 una crisis en varios países centroamericanos que trataban de llegar por esa región hasta EE UU.