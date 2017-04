Fiero combate contralas drogas sintéticas. Presenta Procuraduría 15 acciones legales

McAllen, Tx. - Firme en su lucha contra las drogas sintéticas , el Procurador General de Texas , Ken Paxton, desde que tomó posesión y hasta la fecha, la Procuraduría ha presentado 15 acciones legales para interrumpir la venta de este tipo de enervantes en Texas .



La última de estas acciones es en contra de “Stop by Mart” y su propietario Sung Kuy Choe, por la venta de mariguana sintética.

La acción legal afirma que Choe comercializó mariguana sintética y engañó intencionadamente a consumidores al ponerle etiquetas a la peligrosa droga, indicando que era legal y segura, infringiendo así la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas, DTPA.

En 2015 ya se había llevado a cabo una inspección de rutina por parte de la Comisión de Tabaco y Bebidas Alcohólicas (TABC) en “Stop By Mart”, y emitieron citatorios por infracciones a las leyes para la venta de bebidas embriagantes. Durante una inspección posterior, y luego de haber recibido un informe de que mariguana sintética estaba a la venta en Stopy By Mart, detectives judiciales descubrieron más de 300 paquetes de drogas sintéticas en el lugar.

Los paquetes de las sustancias ilícitas no tenían ninguna mención de los potenciales efectos secundarios perjudiciales y estaban engañosamente etiquetados: “lab certified legal” (“certificado por laboratorio”) y “this product does not contain illegal or banned ingredients” (“este producto no contiene ingredientes ilícitos”).

El siguiente año, otra inspección de TABC a Stop By Mart descubrió 177 paquetes de drogas sintéticas con las mismas etiquetas engañosas que no mencionaban las sustancias peligrosas contenidas en ellos, por lo que se comunicaron con la División de Protección al Consumidor de la Procuraduría General a fines de 2016 para que tomara cartas en el asunto.