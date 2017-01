Festejan con cohetes y causan incendios

Monterrey, México.

Los siniestros terminaron con autos, viviendas, terrenos baldíos y por lo menos dos bodegas, en diferentes puntos.



Enrique Guerrero Arriaga, comandante del cuerpo de Bomberos Nuevo León, dijo que los reportes de incendios iniciaron cerca de las 18:20 horas del domingo 31 de diciembre y no pararon hasta las 6:00 horas del 1 de enero.



"Los incendios más fuertes que atendimos fueron en dos bodegas, una abandonada que está en la Colonia Rubén Jaramillo y otra de almacenamiento de reciclaje en la Colonia Mirasol, las dos en Monterrey", dijo el jefe de Bomberos.



Agregó que en la mayoría de los incendios se adjudica la causa al uso de pirotecnia, y en muy pocos casos por cortocircuitos.



En la Colonia Visión de las Villas, en Santa Catarina, parte de una vivienda fue consumida por el fuego ocasionado presuntamente por un cohete.



El siniestro fue reportado alrededor de la 1:30 horas, en una casa ubicada sobre la calle Golfo de Tehuantepec.



También una bodega abandonada fue consumida por las llamas, luego de que varios jóvenes lanzaron cohetes que terminaron en su interior, en la Colonia Rubén Jaramillo.



La movilización de bomberos y rescatistas se registró a las 00:15 horas, sobre la Privada Luis Quintanar, en su cruce con Progreso.



Uno de los incendios más fuertes se registró cerca de las 2:00 horas en un negocio de compra de materiales reciclables ubicado sobre la calle Navo en la Colonia Mirasol, en el norte de la Ciudad.



Otro incendio se originó al caer un cohete en el techo de una palapa de un negocio de comida, en Apodaca.



El siniestro, donde no se reportaron lesionados, se registró cerca de las 6:00 horas, en Avenida Las Palmas y Palma Gorda, en la Colonia Valle de las Palmas.



Un tractocamión fue consumido parcialmente por el fuego, por un aparente cortocircuito, en Guadalupe.



El siniestro se reportó en Cuauhtémoc y Privada Guadalupe, en el centro del municipio, donde no hubo lesionados.