Familiares viajan a ver a estudiante mexicano detenido en Letonia

Familiares de Daniel Reynoso Lesperance, estudiante mexicano detenido en Letonia , se trasladaron a ese país para exigir su liberación.



En entrevista con REFORMA, Luis Alberto Reynoso, hermano del implicado, explicó que llegaron a Riga desde el 25 de diciembre, pero las autoridades les han prohibido cualquier contacto con Daniel.



"No lo hemos podido ver, ni hablar con él, no nos dejan", lamentó.



Las autoridades letonas les comunicaron que el proceso puede ser tardado y que podrá visitarlo una persona una vez por mes, en caso de que se prolongue la investigación.



Mencionó que el único apoyo que han tenido hasta el momento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido la del Cónsul honorario, Carlos Arredondo, pues México no cuenta con sede diplomática en Letonia , donde la Embajada en Suecia es concurrente.



"El Cónsul honorario es una persona que tiene mucho tiempo viviendo aquí, está familiarizado con la gente, entonces le piden de favor, literal, es un favor, porque no es funcionario de la Embajada, que si puede apoyarlos en cualquier tema que se pueda necesitar", señaló Reynoso.



"Sí nos ha proporcionado bastante apoyo, pero tiene su trabajo totalmente aparte, esto es como un hobby. Nos apoyan en lo que pueden en trámites desde México y desde Suecia, pero nosotros estamos aquí nada más con el Cónsul".



Tanto la Universidad Técnica de Riga como el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, han proporcionado cartas a la familia de Daniel, en las que señalan que el estudiante tiene buena conducta y excelentes calificaciones.



Sin embargo, debido a su detención, el alumno no ha concluido de manera exitosa su semestre de intercambio, pues no pudo presentar tres exámenes.



Luis Alberto explicó que su hermano fue acusado de robo de una tarjeta de crédito por parte de su ex casero, Marko Krombacher, de 46 años de edad, luego de una riña que tuvieron en un bar el pasado 14 de diciembre.



"Hemos tratado contactar a esta persona (Krombacher) y no se deja ver, porque evidentemente no está lastimada", dijo.



Reconoció que su hermano sostuvo una ligera pelea con el ex casero, pero negó que le haya robado su tarjeta, de la que se le acusa haber intentado sacar dinero en un cajero electrónico, mismo que no se concretó.



Señaló que el presunto agredido quedó a disgusto luego de que Daniel se saliera del departamento que había acordado rentarle todo el semestre, pues estaba en malas condiciones.



Según Luis Alberto, nunca hubo un contrato de por medio.



El 20 de diciembre, dos policías fueron a buscar a su hermano a su casa, donde se encontraba con su novia, quien lo visitaba por las vacaciones.



Los agentes le dijeron que los tenía que acompañar, sin enseñarle ninguna orden de aprehensión ni explicarle el motivo de la detención.



"Se lo llevaron, no dejaron que su novia los acompañara, y no enviaron una notificación consular", acusó.



Señaló que la investigación se ha prolongado porque en un inicio a Daniel se le asignó un abogado de oficio, que no hablaba inglés ni español, únicamente letón.



Y afirma SRE dar apoyo



La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que Daniel Reynoso Lesperance enfrenta cargos por presunta sustracción de tarjeta de crédito, delito por el cual las autoridades letonas determinaron mantenerlo bajo arraigo precautorio, a fin de realizar las investigaciones correspondientes y concluir la investigación.



Afirmó que desde el día su detención, el Cónsul Honorario de México en Letonia , Carlos Arredondo, la Encargada de Negocios en Suecia, Audrey Rivera, y la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior han mantenido una permanente y estrecha comunicación con el estudiante mexicano, sus familiares y las autoridades letonas.



"Nuestro connacional ha contado con asesoría y apoyo legal en todo momento", indicó.



Precisó que debido a que no hubo notificación consular y a que la Embajada de México en Suecia no fue informada en su momento de la detención, se solicitó, a través del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia , información sobre el caso a las autoridades policiales y responsables de la investigación, y se entregaron notas verbales a los Ministerios de Justicia e Interior de Letonia .



"La SRE mantendrá su firme apoyo en la defensa de nuestro connacional y se solidariza con sus familiares", sostuvo.