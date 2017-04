Familia lo pierde todo…

El fuego consumió todas sus pertenencias y la casa donde vivían, incluso perdieron a sus mascotas y de éstas solamente Canela sobrevivió.



La familia compuesta por Blanca Reyes Guillén y Alejandro Guzmán Solano, su hija y dos nietos, se encontraban en una fiesta y alrededor de las 12 de la noche fueron avisados por sus vecinos que su casa se estaba quemando.

Perdieron todo, sus muebles, herramienta de trabajo del esposo, electrodomésticos, ropa, lavadora, cama, actualmente cocina con el resto que quedó de la estufa donde coloca leña para poder hacer los alimentos y duermen bajo las estrellas.

La hija Cristina Paola, se encuentra embarazada y además tiene dos menores, uno de año y medio y otro de cinco años.

“Tenemos más de 10 años viviendo aquí, necesitamos una estufa, y ropa, no tenemos muebles, todo se quemó, quisimos salvar pero ya no me dejaron entrar y ya se estaba quemando todo, mi cama, me regalaron este colchón que es donde dormimos, no tenía nada”, dijo Blanca.

Canela se acababa de aliviar, tenía nueve cachorritos, un perro y 11 gallinas, todos se quemaron, solamente la madre sobrevivió.

La familia vive en la colonia Margarita Maza de Juárez, calle Niños Héroes 236 o cualquier información al teléfono 8991 64 28 22.

Recientemente autoridades del DIF acudieron a llevar despensas, alimentos y cobijas, y esperan poder ayudar con otras acciones, pero la familia pide la colaboración de los ciudadanos.

COCINAN. A la estufa le colocan leña para poder cocinar.

CANELA. Fue la única que sobrevivió, ya que sus cachorros murieron.