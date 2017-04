Familia de periodista asesinada pide justicia a Gobernador de Chihuahua

Chihuahua, México.- A un mes del asesinato de la periodista Miroslava Breach , su familia exigió justicia al Gobernador Javier Corral, a quien pidieron no fabricar "chivos expiatorios" y decir si no puede esclarecer el homicidio.



"Justicia por la muerte de Miroslava y por tantas muertes más de periodistas, demócratas, líderes sociales, feministas, defensores de Derechos Humanos.



"Que se comprometa señor Gobernador a luchar auténticamente, sin simulación alguna junto a los ciudadanos que anhelamos una transformación verdadera en nuestra sociedad lastimada, que se ponga a trabajar su gobierno sinceramente en cuerpo y alma por este cambio profundo que necesita Chihuahua, por ese nuevo amanecer que prometió", indicó Rosa María Breach, hermana de Miroslava.



Este domingo familiares, periodistas, activistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil se concentraron en la Cruz de Clavos, frente al Palacio de Gobierno, para exigir que no quede impune el crimen de quien fuera corresponsal del periódico La Jornada y colaboradora del desaparecido Norte de Ciudad Juárez.



"Pido al jefe del Ejecutivo Estatal que si por cualquier motivo resulta que su Gobierno no tiene la capacidad o no puede esclarecer el asesinato de Miroslava Breach , y castigar a los asesinos, a los autores materiales y a los autores intelectuales, a todos por encumbrados que estos estén, que sí lo reconozca, que al menos no caiga en los oprobios esquemas del viejo régimen de fabricar chivos expiatorios, no queremos eso señor Gobernador", puntualizó conmovida la hermana en un posicionamiento.



"Si no puede, dígalo nada más", recalcó.



Expuso que los familiares de Breach, quieren lo mismos que miles y miles de chihuahuenses.



"Todas las vidas son valiosas, sin duda. En el caso de mi hermana pido permiso para hablar de nuestro dolor como familia, por haber perdido a una de las mujeres más brillantes de este árbol genealógico, de hondas raíces que hicieron crecer Jacobo y María, nuestros padres, cuánta falta nos haces Miros, cómo te extrañamos", dijo.



Breach fue asesinada a balazos el 23 de marzo cuando se encontraba a bordo de su camioneta afuera de su domicilio en la ciudad de Chihuahua.



El lunes 17 de abril, el Gobernador Javier Corral declaró en Ciudad Juárez que su Gobierno tenía identificados al autor intelectual, material y un copartícipe.



El martes 18, un hombre fue ejecutado en la ciudad de Chihuahua, y junto a él estaba una cartulina con un mensaje, así como una pistola tipo escuadra.38 super, del mismo calibre que se utilizó para el crimen de Breach.



La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una investigación para determinar si la persona asesinada el 18 de abril en Chihuahua estaba vinculada con el homicidio de la periodista.



En el mensaje dejado en la cartulina se indicó que la persona ultimada, fue quien asesinó a la comunicadora por orden de un líder criminal y un ex jefe policiaco estatal.



"La Fiscalía General del Estado informa que lleva una investigación seria y responsable en torno al homicidio de Gabriel Federico Ochoa Cárdenas, el pasado martes en la colonia Junta de Los Ríos, en cuyo lugar fueron localizadas un arma de fuego y una cartulina en la que se le atribuye la muerte de la periodista, Miroslava Breach Velducea", indicó la FGE en un comunicado emitido este sábado 22 de abril.



Agregó que agentes del Ministerio Público, policías investigadores y peritos llevan a cabo las indagatorias para dar con el paradero de los presuntos responsables de su muerte, los cuales pudieran estar vinculados a quienes privaron de la vida a la periodista.



"Esta representación social es enfática y precisa que no anticipará conclusiones ni caerá en distracciones, ya que la investigación realizada por el equipo interdisciplinario ha cumplido con los más altos estándares y no admitirá distractores que pretendan desviar los resultados u orientarlos hacia personas de las que no se tiene acreditada su participación", expuso.