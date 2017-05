Faltan recursos en Hospital Civil

Nuevo Laredo, Tam.



Al grado de pedir apoyo a los familiares de los pacientes para poder atenderlos, han llegado los hospitales de la Secretaría de Salud, concretamente el Hospital Civil ( Materno Infantil ). Les solicita material de curación, alimentos e inclusive medicamentos; todo esto argumentando falta de recursos.

Lo poco que había de recursos y medicamentos se ha ido agotando ante el alto número de pacientes que son atendidas a través del Seguro Popular.

“Nos quedan muy pocas cosas, ya son casi cinco meses que cambió el nuevo gobierno, y no vemos que avance nada, nos dicen que ahí están los recursos, pero no bajan, y esto está afectando al hospital”, dijo uno de los trabajadores, quien pidió no publicar su nombre.

Ante esta situación que se vive al interior de hospital, se les ha pedido el apoyo a los familiares de los pacientes que lleven algunos productos para la elaboración de los alimentos, como aceite, pollo, fruta o verdura, únicamente los productos que se vaya a comer la paciente.