Falla pericial de la PGR en fosas

Mientras que en 2015 la dependencia federal participo´ en las labores de 60 entierros ilegales que conteni´an 93 cuerpos, en todo el an~o pasado so´lo intervino en 6 fosas con 8 cuerpos.

Desde octubre de 2014, es decir, a partir de la desapa- ricio´n de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR so´lo ha trabajado en Guerrero, principalmente en Iguala, Eduardo Neri, Cocula y Taxco.

Se pidio´ a la Procuraduri´a una postura sobre los motivos de ya no participar en dichas

diligencias, sin embar- go no obtuvo respuesta. "Parece que la Federacio´n esta´ dejan- do de jugar un rol pri- mordial de coordina- cio´n y conduccio´n de bu´sque- da de personas desaparecidas y esta´ dejando que las entidades federativas se hagan cargo", con- sidero´ Humberto Guerrero, de Fundar, Centro de Ana´lisis.





Se carece de antropo´logos forenses

> Humberto Guerrero, sen~alo´ que el u´ltimo dato que escucho´ de

un Ministerio Pu´blico, durante una diligencia que acompan~o´, es que la dependencia federal so´lo tiene dos antropo´logos forenses.

"En un contexto de

miles de desaparecidos y cientos de fosas , que so´lo tengas dos peritos antropo´logos, que es el perito base para ese tipo de diligencias, habla de una incapacidad total para poder procesar", agrego´.

En algunos casos, como en las fosas de San Fernando, Tamaulipas,

la PGR cuenta con ayuda del Equipo Argentino de Antropologi´a Forense (EAAF), el cual ha sido quien finalmente identifi- ca los restos.