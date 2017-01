Facturan 109 mdp en quimioterapias falsas de Veracruz

NOTICIAS RELACIONADAS Administración de Duarte aplicó quimioterapias falsas a niños con cáncer

Xalapa, México.- El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes , reveló que la empresa que surtió al estado de falsos tratamientos contra el cáncer facturó 109 millones de pesos en medicamentos.



"Entre 2006, siendo Gobernador Fidel Herrera, y 2013, siendo Gobernador Javier Duarte, a una sola de estas empresas le fueron comprados 109 millones de pesos de medicamentos", manifestó Yunes en conferencia de prensa.



"La Secretaría de Salud está concluyendo la investigación para saber cuántas piezas se adquirieron, dónde, en qué hospitales se aplicaron".



La empresa señalada es Especialidades Médicas del Sureste, que está presuntamente vinculada al diputado federal, Jorge Carvallo Delfín, según reportes del Gobierno de Veracruz.



Otras empresas investigadas por haber surtido falsos medicamentos para quimioterapia, son Oncofarma y Bedus Grupo Farmacéutico.



Según un informe entregado a REFORMA, personal de enfermería detectó impurezas en un frasco del medicamento Avastin (Bevacizumab) desde julio de 2010.



En la investigación se detectó que un proveedor, Especialidades Médicas del Sureste, surtió la medicina sin tener autorización del laboratorio Roche.



Ante los hechos, en junio de 2011 Grupo Roche informó a la Secretaría de Salud que la muestra recibida no correspondía a un producto original de su empresa, pues no contenía el principio activo.



Sin embargo, el órgano interno de control de la dependencia estatal no inició ninguna investigación ni sancionó a los responsables.



"Estamos analizando hasta que año se siguieron adquiriendo. La relación comercial del Gobierno del estado con las empresas que abastecían estos medicamentos se prolongó hasta el año 2013", expuso.



Pide Gobernador calma



Yunes llamó a no generar una situación de sicosis o de preocupación entre los enfermos o sus familiares, porque no es un tema que esté vigente.



"De ninguna manera debe haber preocupación entre los enfermos y los pacientes", expuso en Coatzacoalcos.



El Gobernador además deslindó a los médicos y enfermeras.



"Quiero ser muy claro y muy preciso, ni médicos ni enfermeras tuvieron ni tienen ninguna responsabilidad en estos hechos, expresó.



"La responsabilidad es de quienes adquirieron los medicamentos sabiendo que eran medicamentos falsificados y en sui momento se actuará de manera enérgica contra ellos".



Reabren investigación sobre engaño en pruebas de VIH



Sobre la aplicación de pruebas falsas para detectar VIH, Yunes dio a conocer la reapertura de dicha investigación por parte de la Fiscalía estatal.



El martes, el ex titular de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, aseguró que no sólo existió fraude en quimioterapias , sino también en pruebas de VIH, y que ya lo había denunciado con anterioridad.



"(A) esta investigación no se le dio curso, estuvo detenida durante mucho tiempo; se ha retomado la investigación sobre este tema y oportunamente la Fiscalía dará cuenta a la sociedad veracruzana del resultado de la misma", prometió.