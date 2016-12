Ex vocero de Padrés sale bajo fianza

Cd. de México.- Jorge Morales Borbón, ex vocero del ex Gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, salió anoche del penal de Hermosillo tras pagar una fianza .



De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado, Borbón enfrentará su juicio en en libertad.



"No fue absuelto ni exonerado de las acusaciones en su contra", aclaró.



Morales Borbón estaba preso desde febrero por el delito de extorsión a empresarios de medios de comunicación.



El ex Secretario de Comunicación Social deberá firmar cada viernes ante el juzgado, no deberá salir de la capital sonorense y usará un GPS para localizarlo.