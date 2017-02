Explosión en Colombia deja unos treinta heridos

BOGOTÁ, COLOMBIA . — Al menos treinta personas, entre uniformados y civiles, resultaron heridas este domingo tras una explosión cerca de la Plaza de Toros en el centro de Bogotá. Las autoridades intentaban dar con los responsables.



Un artefacto de mediano poder estalló en horas de la mañana en el céntrico barrio La Macarena. La onda y las esquirlas de éste afectaron a un grupo de policías que custodiaba la zona, a esperas de la última edición taurina en la capital colombia na y cuyas jornadas pasadas degeneraron en violentas concentraciones.

El comandante de la policía de Bogotá, general Hoover Penilla, confirmó el inicio de las investigaciones en el lugar donde habrían detonado unos 2 kilos de explosivos que hirieron a unas 31 personas, dos de las cuales registran gravedad.

Temprano, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, había informado en su cuenta de Twitter de la muerte de un policía. Pero luego eliminó la publicación. La Policía no ha comentado de ningún fallecimiento y el ministro colombia no de Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que "no hay víctimas mortales".

El general Penilla en diálogo con la emisora Caracol Radio descartó que el incidente tuviera que ver con sectores protectores de animales que en el último mes se han opuesto al retorno desde enero de las corridas de toros en Bogotá. Domingos atrás, opositores y quienes gustan de la "fiesta brava" protagonizaron fuertes choques públicos.

La explosión de este domingo causó algunos daños en las fachadas de las residencias y establecimientos aledaños.

"Estábamos todos desayunando cuando se escuchó la bomba", narró Juan David González, propietario de El Pit, un hostal que abrió al público hace dos meses en el mismo sitio de la explosión . "Quedamos todos blancos (asustados). Fue un susto terrible, pero afortunadamente nadie acá resultó lesionado", sostuvo en entrevista con The Associated Press.

El alcalde Peñalosa, en tanto, confirmó el desarrollo normal de la corrida en horas de la tarde.