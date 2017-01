Explosión de volcán de Colima, en parámetros

Colima, Col.





La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que la explosión registrada ayer por la tarde en el Volcán de Colima registró valores ligeramente superiores al moderado.

En su cuenta de Twitter, @PC_Colima, la dependencia señaló que la actividad del volcán permanece dentro los parámetros registrados los últimos meses, por lo que se mantendrá su monitoreo.

Por su parte, en entrevista telefónica, el director general de la UEPC, Melchor Ursúa Quiroz, mencionó: “Fue una explosión fuerte que se escuchó hasta esta ciudad, muchos lo están manifestando, nada de cuidado, falta ver hacia dónde va la ceniza y lo más seguro es que llegue hasta el aeropuerto”.

Indicó que minutos después de la explosión , registrada aproximadamente a las 16:02 horas, personal de Protección Civil se dirigió a La Becerrera y La Yerbabuena, comunidades del municipio de Comala más cercanas al Volcán de Fuego para evaluar la situación.

“Hay gente por allá, parece que no hubo problemas de nada, no hay comunicación ahorita porque se fue la señal, pero no hay necesidad de evacuar ni nada de eso”, refirió Ursúa Quiroz.

Dijo que además están tratando de comunicarse con los científicos para tener más información sobre el comportamiento volcánico, “pero como los equipos están medio amolados, también es un problema, a ver si ya pronto se corrige, a ver si ya hay algo de movimiento para corregir eso”.