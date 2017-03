Experimentan problemas en folios de preinscripción

Jóvenes de tercer grado de secundaria, egresados y padres de familia de estos, experimentaron una serie de contratiempos al momento de registrar la preinscripción de los adolescentes en el portar del Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios número 73.

Los jefes de hogar al momento de tramitar el folio para la preinscripción de sus hijos, en algunos casos experimentaron problemas, pues el documento con el folio respectivo, no les era arrojado por el sistema, ni se podía archivar o guardar en discos duros o memorias USB, debido a un fallo, lo que generó contratiempos los dos primeros días de preinscripciones.

Fueron los propios padres de familia, quienes difundieron la posible solución ante la falta de asesoría sobre este fallo en el sistema.

“Lo que pasa es que el navegador Chrome, a algunos no nos deja imprimir el folio, por eso los niños o las mamás que no puedan imprimir y que ya haya llenado todo el formato y no les arroja el número de folio, deben usar el navegador Fire Fox, el del zorrito que está envolviendo un mundo, con ese es con el que lo arroja (el folio)”, precisó una de las amas de casa que pudieron remediar la situación varios después de haber realizado el prerregistro, pues este se realizó en línea, los días 1, 2 y 3 de marzo, mientras que los días 6,7 y 8 se hizo lo solicitud de ficha en el plantel.

“Quiero mencionar que me di cuenta que en todos los portales de las preparatorias federales de la SEP, no admite el Chorome, pues en el caso de la preparatoria en línea, específicamente te piden tener instalado el Fire Fox”, asentó la jefa de familia. Fue en algunos casos, días de pués, que los afectados por este fallo, pudieron destrabar el trámite de prerregistro. Este miércoles 8 de marzo, es el último día para