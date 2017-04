"Exoneró Calderón a Moreira", asegura AMLO

Cd. de México.- Esta tarde Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena exhibió en sus redes sociales un documento que muestra que Humberto Moreira , ex Gobernador priista de Coahuila, fue exonerado durante el mandato de Felipe Calderón.



El 20 de abril, en la Ciudad de Acuña, en un acto proselitista a favor de Armando Guadiana, candidato morenista a la Gubernatura de la entidad, AMLO mostró el documento que, dijo, ese día se haría público.



Sin embargo, no fue sino hasta este sábado que publicó una copia certificada de la Procuraduría General de la República (PGR), fechada el 22 de octubre del 2012, en que se mandata la "autorización en definitiva del no ejercicio de la acción penal" contra Moreira, señalado por enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita.



"(Es) una revelación de la falsedad y simulación que impera en la cúpula del poder, que prueba que PRI y PAN son lo mismo", dijo.



La denuncia fue hecha, en 2011, por senadores del Partido Acción Nacional, al señalar que las acciones de Moreira perjudicaban a la administración pública.



"En 2012 imponen a Peña Nieto. Siendo ya Presidente, Moreira habla con Peña. No hay que olvidar que Moreira fue presidente del PRI y le ayudó a Peña, es decir, mucho dinero de la campaña de Peña salió del erario de Coahuila, y le pide que hable con Calderón que para que antes de que termine su gestión sea exonerado", sostuvo el tabasqueño.



"Hace poco estuvo Calderón y le preguntaron sobre este asunto y dijo que era mentira", reclamó.



Además, López Obrador retó a Calderón y al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, a pronunciarse al respecto de manera inmediata.



"Yo espero que hoy mismo ponga Calderón en su Twitter algo sobre esto y que Anaya informe. También le pedimos a los informantes de Miguel Ángel (Osorio) Chong que se las hagan llegar a Enrique Peña y al mismo Chong para que informen y nos reservamos nuestro derecho a tomar otras acciones", apuntó.



El dirigente de Morena afirmó que deben responsabilizarse los implicados, entre ellos el ex Presidente panista y la Procuraduría.



"Igual pedir cuentas a Calderón por el acto de complicidad, ni modo que la PGR actuara con independencia, recibió instrucciones la procuradora.



"Hay una situación que ustedes saben, es tanta la corrupción e impunidad que sólo se castiga a los que no tienen agarraderas, los que no tienen influencia. No se castiga a Salinas, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña, pero tampoco a los Moreira", agregó.



En conferencia de prensa, López Obrador informó que el documento fue conseguido a través de su oficina de inteligencia.