Exige PAN investigar a Moreira en México

Cd. de México.- El coordinador de los diputados del PAN , Marko Cortés, condenó que sea en Estados Unidos donde se detectó el vínculo de los hermanos Moreira y sus gobiernos con el narcotráfico, mientras en México sigue la impunidad.



Exigió que en el País haya una investigación sobre tales nexos, lo que impediría que Humberto Moreira sea candidato a diputado local por el Partido Joven de Coahuila.



"Nosotros lamentamos que aquí, en nuestro País, no se investigue, no se persiga y entonces, se provoque la impunidad", indicó.



El legislador se refirió a la publicación de REFORMA de que un Fiscal de Estados Unidos vinculó al Gobierno de Coahuila al narco, al rechazar documentación de esa entidad en el proceso seguido a Marciano Milán Vázquez, "Chano", presunto líder de Los Zetas en Piedras Negras.



El líder criminal pidió en Texas la desestimación de los cargos en su contra por asesinato y tráfico de drogas, porque la autoridad de Coahuila señalaba que estaba exonerado y que no había cargos en su contra.



El Fiscal Richard L. Durbin dudó de la autenticidad de los documentos y dijo que ninguno era confiable por parte del Gobierno estatal, cita la publicación.



Al respecto, Cortés indicó que las autoridades de EU son las que investigan los nexos de los Moreira con el crimen.



"Hoy, otra vez, porque Estados Unidos está investigando, ha dicho que en el estado de Coahuila y sus gobiernos, hay muchos indicios de que han colaborado y han participado en actos de delincuencia organizada, que involucran, por supuesto, a los Moreira", manifestó.



"Humberto Moreira debe de presentarse ante la justicia y no ser candidato en coalición con el Partido Joven y el PRI; es una burla para todos los coahuilenses y por eso, nosotros le exigimos, una vez más al Gobierno Federal, que comience las investigaciones en contra de los Moreira".



Lamentó que sea fuera del País, donde detienen a los funcionarios públicos y existan averiguaciones previas.