Exige PAN investigación a Moreira por vínculos al crimen organizado

El PAN exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue los vínculos de Humberto Moreira , ex Gobernador priista de Coahuila, con el crimen organizado.



"Como lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, la PGR debe investigar los vínculos de Humberto Moreira con el crimen organizado", dijo el vocero del PAN , Fernando Rodríguez Doval, sobre las recientes revelaciones.



"Hay muchos indicios en este sentido que, hasta ahora, no han sido atendidos por la autoridad".



REFORMA reveló este sábado que un ex mando de los Los Zetas en Coahuila acusó ante la PGR que durante su gobierno, de 2005 a 2011, Moreira colaboraba directamente con ese sanguinario cartel mexicano.



El ex mando de los Los Zetas hizo la acusación el 10 de septiembre pasado en su declaración en el penal federal del Altiplano.



"El Gobernador Humberto Moreira nos permitió poner más de 400 tienditas para tirar droga y vender alcohol en Saltillo y áreas conurbadas, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de los Cinco Manantiales.



"A cambio, él recibía dos millones de dólares mensuales", declaró el ex mando ante un fiscal de la PGR.



Dijo también que los criminales se reunían con Moreira -hermano del actual gobernador, Rubén Moreira, también priista- y con Juan Manuel Muñoz Luévano, alias 'El Mono Muñoz', detenido en España y cuya deportación hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico ha sido aprobada.



Con varias acusaciones en su contra y una detención en España por lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, Humberto Moreira , ex presidente nacional del PRI, aspira a ser candidato a una diputación local priista en la elección del próximo 4 de junio.