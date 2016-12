Exige pago a ex

Ciudad de México

Aunque ya están divorciados, parece que los problemas entre Johnny Depp y Amber Heard no han terminado, pues el actor ex ige a su ex cien mil dólares.

De acuerdo con documentos obtenidos por “People”, Depp solicitó a la corte que se le ordene a Heard el pago de esa cantidad debido a los gastos en abogados que le ha generado la Solicitud de Orden que la actriz presentó la semana pasada y si no lo hace en diez días, que se le descuente directamente del próximo pago que el actor le realizará como parte de su acuerdo de separación.

Heard se quejó hace unos días de que Depp aún no le pagaba todo el dinero acordado en su divorcio (siete millones de dólares que ella, dijo, donará a causas benéficas). El actor consideró “innecesaria” la Solicitud de Orden y por ello su petición.

Según los documentos, Depp ya ha gastado cerca de un millón de dólares en el pago a su abogada, Laura Wasser, y además consideró que el comportamiento de Heard ha sido errático y poco cooperativo.

El próximo 13 de enero se tiene programada una audiencia en la corte acerca de la moción de Depp.