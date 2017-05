Exigen salida de 'oreja' de Moreira de PGR

Cd. de México.- El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, exigió la salida de la PGR del secretario particular del Procurador Raúl Cervantes, David Boone, allegado al ex Gobernador Humberto Moreira

"Sí nos parece muy delicado y creemos que sí hay un conflicto de interés. Nosotros sostenemos que tanto Humberto como Rubén Moreira, han cometido infinidad de delitos (...). Y sí nos parece que hay allí un conflicto de interés y que eso se tendría que resolver de inmediato", sentenció en entrevista en Torreón, Coahuila.

--¿Con la salida de este funcionario?

--Sí. Pero tienen que ocurrir dos cosas. La primera, es que el PRI deje de simular y que en lugar de descolgar el cuadro de Humberto Moreira (cuando se anunció su expulsión de las filas del partido), lo que deberían hacer es procesarlo y presentarlo ante las autoridades. Y lo segundo, evitar los conflictos de interés con gente que está siendo procesada.

En su edición de este miércoles, REFORMA informó que, en la persona de Boone, Moreira tiene una "oreja" en la Procuraduría General de la República.

Anaya adelantó que Acción Nacional solicitará formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) que atraiga partes del procedimiento.

Antes, reunido con empresarios, aseguró que los coahuilenses no deben acostumbrarse a las tropelías de los Moreira.

"Yo, de todo corazón, los vengo a invitar a que no se acostumbren a lo que están viviendo aquí en Coahuila. Luego, cuando algo ya lo hemos visto tantas veces en las noticias, tendemos a acostumbrarnos o quizá a resignarnos. Lo que ha pasado en Coahuila es de verdad inaceptable", planteó.

Acompañado por el candidato panista a la Gubernatura coahuilense, en reunión con el Grupo Empresarial de la Laguna, el dirigente señaló que no puede permanecer en la impunidad el hecho de que Humberto Moreira haya empujado la deuda de 300 a 34 mil millones de pesos, y que hoy se sepa que gran parte de ese monto se lo robó.

Recordó que el ex Gobernador veracruzano Javier Duarte hoy disfrutaría de los ranchos, casas, dinero y demás propiedades que obtuvo de no haber sido por la alternancia, amén de que en Tamaulipas fue posible la detención del ex Mandatario Tomás Yarrington,

"Hoy la apuesta del PRI es que gane otro de los suyos, para seguir tapando a los Moreira y la red de corrupción que hay en torno a ellos", alertó.

Anaya hizo un llamado a todos los ciudadanos libres de Coahuila que quieren el cambio a no desperdiciar su voto y utilizarlo con el único candidato que puede sacar a los Moreira y al PRI, que es, dijo, Guillermo Anaya.