Exigen que llamen a cuentas a alcaldesa

Camargo, Tam.

Las manifestaciones de rechazo al cuestionable trabajo que ha realizado en su administración la alcaldesa de Camargo, Edelmira García Delgado, caracterizado por la corrupción, el escándalo, las sistemáticas violaciones a la ley y su incapacidad para gobernar, están creciendo día a día, lo que ha motivado que diversos sectores de la localidad, soliciten al gobierno y la contraloría, una investigación y auditoría, del destino que se le ha dado a los recursos.

Edelmira García Delgado, como alcaldesa a logrado lo que ningún Presidente Municipal de Camargo, había hecho en la historia, unir a líderes morales y activos de partidos políticos, organizaciones y sociedad civil, incluido el PRI, pero en su contra, pues al hacer un balance de su gestión, los resultados son verdaderamente lamentables y desastrosos.

Desde el génesis de su gobierno, García Delgado, demostró que sus promesas de campaña, reñían con su ambición personal, al presuntamente registrar en una lista del empleo temporal federal, a numerosos trabajadores que están en la nómina del Ayuntamiento, para cobrar ilegalmente esos recursos que deberían ser para desempleados, lo que es constitutivo de un delito federal.

FIESTAS Y REGALOS

Pero de acuerdo a los informes, ese dinero la edil camarguense, no se les entregó a los supuestos beneficiarios, con el argumento de que serían destinados para una fiesta y regalos para el personal del Ayuntamiento.

En ese contexto, ni el titular del empleo temporal del municipio, ni la alcaldesa Edelmira García Delgado, han presentado la lista del padrón de beneficiarios del empleo temporal federal, para cotejarla con la que tiene Sedesol federal, y de esa manera conocer de manera formal, la existencia en la duplicidad de nombres, con la nómina del Ayuntamiento.

Para Gilberto Acosta Hernández, presidente del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el gobierno debería iniciar una exhaustiva investigación no sólo de la lista del empleo temporal federal, sino también del destino que se le están dando a los recursos que recibe el municipio.

Si se están haciendo obras, verificar que se estén efectuando de acuerdo a las especificaciones, montos de la inversión y revisar su valor real, para evitar posibles alteraciones o sobre precios de las mismas.

TOTAL OPACIDAD

Lamentó que la munícipe García Delgado, está manejando la administración con total opacidad, sin rendición de cuentas, como si fuera una empresa privada, cometiendo delitos como el nepotismo, lo que debería ser investigador por la contraloría del Gobierno del Estado.

En vez de andar literalmente en campaña, en busca de la reelección, con personas afines promoviéndola en algunos sectores, la Presidenta Municipal, Edelmira García Delgado, primero debe cumplirle a Camargo, hacer una rendición de cuentas, no olvidar que está ejerciendo un cargo público y no privado, en donde no caben las omisiones ni la recurrente práctica de ilegalidades.