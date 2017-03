Exige Noroña adelantar la sucesión presidencial

Cd. Victoria, Tam.- El aspirante independiente a la presidencia de la República, Gerardo Fernández Noroña, propuso adelantar el proceso electoral del próximo año, pidiendo para ello la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Lo anterior lo manifestó el exdiputado federal por el Partido del Trabajo durante la realización del tercer Congreso Nacional Independiente en Ciudad Victoria, en donde clausuró el evento.

“Hoy nuevamente nuestra riqueza está en manos del capital extranjero, no hay nada que celebrar hoy a 79 años de la Expropiación Petrolera, hoy en muchos lugares del país están cargando gasolina y no están pagando los impuestos a la gasolina”.

Fernández Noroña consideró que las reformas estructurales del presidente Peña Nieto han marcado un retroceso en el país, llevando a una dependencia energética del exterior.

Para esto el activista político llamó a correr tres riesgos, perder el empleo, perder la libertad y perder la vida. “Si no corremos esos tres riesgos no va a cambiar nada, pero me decía un joven en Monterrey hace unos días: ‘Gerardo nos propone que nos corramos esos tres riesgos, pero si no corremos esos riesgos vamos a perder las tres cosas, el empleo, la libertad y la vida’, porque efectivamente ya está sucediendo en el país”, dijo.

Fernández Noroña encabeza un movimiento nacional para no pagar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) en las gasolinas, así como promueve un paro nacional en contra de las reformas estructurales de Peña Nieto.

“Lo que tenemos que hacer es rebelarnos, ponernos en movimiento, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo, es caminar erguidos, caminar derechos porque si tú caminas erguido nadie te puede montar”.