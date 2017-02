Exigen diputados frenar definitivamente el "gasolinazo"

Cd. de México.- Diputados de Oposición condenaron el freno temporal al segundo gasolinazo del año, al advertir que el Gobierno federal puede hacer mucho más que eso.



Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), opinó que postergar el incremento al precio de los combustibles, programado para este 4 de febrero, es una medida ridícula del Gobierno federal.



"No abona en nada a la economía de las familias mexicanas.



"Dejar de lastimar el de por sí maltrecho poder adquisitivo de los mexicanos es lo mínimo que debía hacer el Ejecutivo", señaló el coordinador del PRD.



Advirtió que son medidas de corto plazo, porque de todos modos el 17 de febrero se espera otro incremento a los combustibles.



"Lo que realmente beneficiaría al bolsillo de las familias es detener todos los aumentos a la gasolina, no sólo por unos días como es el caso", resaltó.



El coordinador del PAN, Marko Cortés, consideró que es insuficiente la medida de postergar el incremento de combustibles esperado para mañana.



"Es conveniente pero a la vez insuficiente para revertir los efectos negativos provocados por el alza que entró en vigor el pasado mes de enero", consideró.



Dijo que el descontento social y los reclamos de la Oposición han sido parcialmente escuchados por el Gobierno.



Indicó que han sido insensibles ante la precaria situación económica de millones de mexicanos.



Planteó que el Gobierno federal y el Banco de México trabajen en una estrategia conjunta para revertir los efectos negativos en la economía, originados por el alza a los precios de los combustibles y que dispararon la inflación.



"La llamada cuesta de enero aún no termina; se reportan tasas de inflación muy por encima de los promedios esperados, con incremento en el precio de la canasta básica, en el transporte público y en general en muchos de los servicios indispensables para la población y por ello consideramos conveniente que se haya evitado un nuevo aumento en febrero a los combustibles", agregó.



También mencionó que su fracción insistirá en su iniciativa de eliminar un 50 por ciento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).



El coordinador de MC, Clemente Castañeda, indicó que retardar el alza demuestra que el Gobierno federal sí tiene margen de maniobra para evitar los gasolinazo s.



"El hecho de que el gobierno detenga el aumento en el precio de las gasolinas previsto para febrero, significa que el gasolinazo es producto de sus malas decisiones y que en diciembre pudieron evitar el gasolinazo .



Dijo que también se confirma que si se reduce el IEPS, el precio de la gasolina puede bajar.



"La decisión de dar reversa al gasolinazo está en manos del Gobierno federal".



"Los mexicanos no debemos pagar los errores del gobierno federal. Las malas decisiones se pueden corregir", remarcó.



También planteó una reducción del IEPS, en este caso del 37.7 por ciento.