Exigen con marcha elecciones en Venezuela

Caracas, Venezuela .- Miles de simpatizantes de la Oposición venezolana marcha ron en Caracas, en la conmemoración del 59 aniversario de la caída de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, para reclamar elecciones.



La marcha , encabezada por diputados opositores, avanzó en Caracas hasta el extremo este de la avenida Libertador, pero fue bloqueada por la Policía Nacional.



La manifestación, que se repitió en todas las regiones del país, intentó llegar a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir una fecha para las elecciones previstas para 2017.



Sin embargo, el rector del ente electoral, Luis Emilio Rondón, recibió en la avenida Libertador el documento de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que exigió fechas paras las elecciones de Gobernadores y Alcaldes, las cuales fueron anunciadas para junio y diciembre de este año, aunque no han sido formalmente convocadas.



Como en anteriores oportunidades, cordones policiales fueron dispuestos en los alrededores de las oficinas del CNE en Caracas para evitar la llegada de los manifestantes.



Las protesta s fueron pacíficas, en general, aunque en algunas ciudades se presentaron incidentes con bombas lacrimógenas y movilización de fuerzas policiales y militares.



En Caracas, varias estaciones del metro estuvieron cerradas, lo que obligó a los manifestantes a caminar o buscar distintas formas para llegar a la concentración.



El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que la manifestación en el día del retorno de la democracia al país, los venezolanos exigen al CNE que fijen las fechas de las votaciones.



"Hoy exigimos un derecho que no debería estar en discusión en Venezuela . Tenemos el derecho a elegir para conseguir los cambios. Queremos elecciones generales, en la Asamblea estamos dispuestos a poner nuestros cargos a la orden si fuera el caso porque la solución a la crisis es con el voto", señaló.



Las elecciones de Gobernadores y Alcaldes fueron anunciadas para junio y diciembre de este año, sin embargo, aún no han sido convocadas por el CNE.



La Oposición advirtió que el CNE debe presentar la fecha de las elecciones regionales este mes, porque de lo contrario éstas no serán posibles a mediados del año debido al proceso para realizarlas.



Pide EU castigar la corrupción con alimentos



Las autoridades venezolanas podrían enfrontar sanciones de Estados Unidos por lucrarse con la escasez de alimentos que ha exacerbado el hambre en el país sudamericano.



Legisladores estadounidenses de ambos partidos se pronunciaron a favor de la medida tras una investigación de Associated Press que reveló que el tráfico de alimentos difíciles de encontrar se había vuelto un gran negocio en Venezuela , donde el Ejército estaba en el meollo de los actos de corrupción.



El Presidente Nicolás Maduro otorgó al Ejército un control amplio y cada vez mayor sobre el suministro de alimentos al tiempo que la escasez aumentó la desnutrición este año.



"Cuando el Ejército lucra con la distribución de comida mientras el pueblo venezolano sufre cada vez más hambre, la corrupción ha alcanzado nuevos niveles de perversión que no pueden quedar inadvertidos'', dijo el senador demócrata Ben Cardin, de Maryland, miembro de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores.