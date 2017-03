Exigen a Prospera dar la lista de beneficiarios

Diputados locales hacen un exhorto al coordinador del Programa Prospera para que dé a conocer el padrón de beneficiarios, ya que se han presentado quejas que de forma arbitraria los han dado de baja.



Ana Lidia Luévano Santos, diputada local por el PAN, comentó que se emitió un dictamen por parte de la comisión de Bienestar Social, con el objetivo de tener acceso a los padrones de beneficiarios.

“Un exhorto al coordinador porque buscamos que haya una mayor vinculación del estado y municipio porque hay muchas denuncias de que las sacaron del programa de Prospera cumpliendo ellos con los requisitos y hemos podido intervenir por algunos de ellos y vuelven a ingresarlos”, dijo.

Luévano Santos comentó que la principal razón para darlos de baja es porque anduvieron participando con el PAN.

“Había de todo una constante que les decían en la colonia Zedillo que el coordinador Carlos Rivera que porque habían votado por el PAN, que anduvo participando con el PAN, esto no es partidista, no es una dádiva, no es un premio por participar por tal partido, es una obligación”.

‘Que sean justas’

>La legisladora local explicó que constató en el caso de la entrega de despensas por parte de la administración estatal anterior, que había gente que no la necesitaba.

>“Dos jubiladas me lo externaron a mí, que tienen sueldos superiores a 50 mil pesos, es la pensión y recibían despensas las dos y vas a colonias como la Primero de Mayo te dicen que la líder no la incluyó, buscamos que el reparto de las despensas sea justo”, expresó.