Exhortan a vacunarse en contra de influenza

Si todavía hay personas que no se han vacuna do contra la influenza , bien pueden acudir al centro de Salud más cercano a su domicilio para aplicarse la dosis que corresponde porque todavía no terminan los frentes fríos para la región.



“Tan solo ayer en el Centro de Salud Rector solicitaron el servicio que es gratuito por lo menos unas 70 personas pero se estima que la cifra seguirá incrementándose en las próximas semanas, dijo Omar Nelson González Cepeda, jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV.

Todavía hay suficientes dosis que están a disposición de toda aquella gente llámese mujer embarazada, niños, pacientes con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónico degenerativa así como para los adultos mayores.

Explicó que lo único que debe hacer la población para protegerse contra las enfermedades propias de la época invernal, es dirigirse a cualquier unidad de Salud en donde será atendida.

“No tiene costo alguno y beneficia ampliamente a todos aquellos y aquellas que deseen prevenir algún mal respiratorio, influenza y otros padecimientos más que llegan a presentarse sobre todo cuando hace frío”, comentó finalmente González Cepeda.