Exhortan a combatir dengue y chikungunya

Para prevenir la incidencia de enfermedades como el dengue y el chikungunya , los representantes del sector salud están convocando a la ciudadanía para que participe en esta campaña permanente.

Aún cuando no se han tenido días muy fríos en lo que va del presente mes, la presencia de los zancudos no es mucha en la región, debido a que no se han registrado lluvias abundantes.

Sin embargo, se debe estar preparados para la temporada de calor, que es tierra fértil para los los mosquitos transmisores de esas enfermedades que representan un riesgo para la población.

Las acciones que se toman en casa, son muy importantes para reducir la proliferación de los zancudos que son los transmisores del dengue y el chikungunya , destacó el director del Centro de Salud , Luis Javier Cortés de la Cruz.

Mantener limpios los solares, los baldes, tinas o recipientes boca abajo para que no concentren humedad, son algunas de las medidas recomendables para combatir a esos mosquitos.

Tirar llantas, cacharros, mantener sin hierbas los solares o con el zacate corto, son otras acciones que ayudan a disminuir la presencia y reproducción del citado insecto, puntualizó el galeno.