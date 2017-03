Exhiben a SS hepatitis y enfermedades diarreicas

Cd. Victoria, Tam.-

Los 17 casos de hepatitis detectados en la zona rural de Ciudad Victoria, y cientos de casos de cuadros diarreicos en todo el municipio, han exhibido a la Secretaría de Salud de Tamaulipas por carecer de los recursos suficientes para llevar a cabo campañas preventivas en torno a éstos, y otros casos.

Lo anterior lo manifestó el regidor independiente Marte Alejandro Ruiz Nava, presidente de la Comisión de Salud Pública y Deportes en el Cabildo local, “hay un problema muy grave de diarreas, de cuestiones gastrointestinales que afectan en este caso la salud de los victorenses”.

Recordó que han sido detectados 17 casos de hepatitis en la zona rural del municipio, esto en los ejidos Otilio Montaño, Caballeros, Alianza de Caballeros, y Congregación Caballeros, al norte de Ciudad Victoria.

“También hay una escases de doctores en los centros de Salud, solamente trabajan por la mañana pero por las tardes no, nos tocó un caso en donde conocimos a una persona que estaba enferma, se le habló a la Cruz Roja y se le atendió porque no podía ir al Centro de Salud porque no había doctores”.

Ruiz Nava indicó que en general se percibe una falta de equipo médico, y de personal, en los centros de Salud, “porque no ha bajado el recurso, entonces es una problemática muy grande que en los centros de Salud, que es el principal lugar a donde van los ciudadanos, no cuenten con las necesidades básicas”.

El regidor independiente hizo un llamado a la Secretaría de Salud para que se atienda a la brevedad esta situación, así como que sean implementadas medidas para combatir la propagación de más casos de hepatitis y de enfermedades diarreicas.

Apuntó que doctores de la Jurisdicción Sanitaria no. 1 en Ciudad Victoria han identificado como posible fuente de infección los depósitos de agua en las comunidades rurales, o semi rurales, del municipio.

“Ellos tienen detectado que mucha de la ciudadanía estanca el agua, utiliza botes, y de ahí es donde puede surgir el problema, que el agua se almacena según los doctores, pero tenemos un grave problema de cultura y de falta de servicios en el caso de las rancherías por eso hay que trabajar todos en conjunto para poder sacar esto adelante y que no crezca más”.