Excelente panorama para el agro regional

Marco Antonio Salinas García, presidente del módulo 111-1 Lateral Ejido ”En el área de Río Bravo es donde tenemos más maíz sembrado que es donde vamos a ocupar ese volumen adicional, aunque lo más probable es que no vayamos a ocupar tanta agua con esto que nos llovió”.

Buen panorama para el campo mexicano y en este caso riobravense y de la región es el que se sigue presentando, y si las lluvias continúan es probable que no haya necesidad de emplear los 250 millones de metros cúbicos adicionales que están solicitando a la Conagua .

Entrevistado ayer por reporteros de EL MAÑANA y LA TARDE el ingeniero Marco Antonio Salinas García presidente del módulo 111-1 Lateral Ejido, dio a conocer con optimismo que de continuar el pronóstico de lluvias se amplían las probabilidades de que no se tenga que requerir el volumen de agua adicional.

“Gracias a la intervención del Gobernador del Estado y la solicitud de agua, se pudo sacar el acuerdo de que el distrito 025 tendría el agua suficiente para completar las necesidades de los cultivos”.

En el caso se asignaron 950 millones de metros de los cuales se aplicaron 400 quedando en reserva 550 millones disponibles, quedando en promedio unas 25 mil hectáreas que no regaron, y que en consecuencias tienen 1.7 de riego completo, el resto utilizó un riego de tal manera que el problema se estaría presentando a finales de marzo, sin embargo con las lluvias el panorama a cambiado favorablemente, por lo que se considera que con un sólo riego va a salir la siembra.

“En el área de Río Bravo es donde tenemos más maíz sembrado que es donde vamos a ocupar ese volumen adicional, aunque lo más probable es que no vayamos a ocupar tanta agua con esto que nos llovió y los pronósticos es probable se diluya el agua que se está demandando”.

Precisamente recordó que se tenía planeado la apertura de la presa otra vez ayer pero al seguir lloviendo se va retrasando, por lo que es menos el agua que se habrá de ocupar, el panorama es muy bueno tan es así que persisten tierras en donde aún no se siembra… “aquí en el módulo tenemos alrededor de 700 hectáreas que no se han sembrado para algodón en su gran mayoría, en donde no han podido meterse a sembrar por que tienen mucha humedad en sus parcelas”.