Evitar simulación, pide gobernador a alcaldes. Serán exhibidos quienes no cumplan

En su visita a Reynosa , el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, exigió a todos los alcaldes de Tamaulipas que se sumen al gran movimiento por pacificar al Estado y municipios, recalcando que cada quien asuma su responsabilidad y actúen contra la inseguridad, o de lo contrario advirtió, los exhibirá.

En la gira de trabajo sostenida en esta ciudad, el mandatario comentó que si no tienen la capacidad para enfrentar el problema, tienen la obligación de hacer las denuncias correspondientes.

“Les estoy exigiendo a los gobiernos municipales que asuman su responsabilidad al ver gente por las calles que ellos identifiquen que estén armadas, tienen el compromiso, todos los alcaldes, y no estoy engañando a nadie, se los dije en campaña, se los dije cuando tomé protesta y se los vuelvo a repetir: que asuman su responsabilidad”, dijo.

SI NO PUEDEN, QUE DENUNCIEN

Asimismo, García Cabeza de Vaca, comentó que no existe estrategia contra la inseguridad que funcione, que no involucre a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pero enfatizó que no es posible que la autoridad voltee para otro lado, sobre todo cuando se les pide que actúen, como el caso de Tránsito y otras dependencias, mientras que los ciudadanos sufran de extorsiones.

“Yo asumo la responsabilidad que sigue después de ahí, pero tienen la obligación de decirme qué es lo que está pasando en cada rincón del Estado de Tamaulipas, ese es el compromiso que quiero de cada uno de los ayuntamientos, ningún alcalde me va a venir a platicar, yo ya fui presidente municipal y yo asumí mi responsabilidad, y exijo que hagan exactamente lo mismo, yo lo estoy haciendo”, expresó.

Exigió a los alcaldes evitar las simulaciones y denunciar los hechos delictivos que detecten en sus ciudades.

“Eso no lo acepto y mucho menos que se hagan las víctimas, que digan que hay problemas; ¿cuántas veces han hecho denuncias?, que cada quien asuma su responsabilidad, si no lo hacen los voy a evidenciar porque lo que están haciendo es contribuyendo al fortalecimiento económico de los grupos criminales y eso no lo vamos a permitir, todo lo que sea ilegal que lo denuncien, yo daré seguimiento a esas denuncias, pero si no lo hacen que no vengan a quejarse”, recalcó Cabeza de Vaca.

ALTERNARÁ SU RESIDENCIA

En los eventos a los que asistió, informó que Reynosa es la ciudad con mayor cantidad de población y al ser su tierra, alternará su residencia en un 20 por ciento con esta frontera y la capital del Estado, a fin de sacar a la ciudad adelante.

“Es tal el crecimiento poblacional y económico de Reynosa , que he decidido realizar el 20% de mi agenda de trabajo viviendo aquí”, dijo.

GIRA POR REYNOSA

El mandatario estuvo en Reynosa , acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y de secretarios de educación, SEDUMA y Bienestar Social, en una gira de trabajo que inició en la escuela Escudo Nacional en el Fraccionamiento Villas de la Joya, donde arrancó la entrega de 24 mil mochilas del programa “yo decido Tamp sin miedo”, con lo que buscan promover la cultura de la paz en polígonos de alta incidencia delictiva.

Además, entregó el Parque Jarachina Norte donde se invirtieron alrededor de 5 millones de pesos en áreas para que las familias pueden recrearse, y tomó protesta a los integrantes del comité que serán vigilantes de dicha área.

Por la tarde inauguró otro parque de Bienestar Social en la colonia Villas de San José y un campo de fútbol en la colonia Aquiles Serdán.

SOBRE AVISO. El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió a todos los alcaldes y alcaldesas del Estado.