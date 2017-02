Evaluará NL vigilancia en Autopista a Reynosa. Existe nula seguridad

Monterrey, México (13 febrero 2017).- Luego de publicarse ayer que, pese a numerosos casos de robos, asaltos y secuestros, en la Autopista Monterrey- Reynosa hay nula vigilancia, el Secretario General de Gobierno estatal, Manuel González, dijo que en la reunión estatal de seguridad de hoy se evaluará la forma en la que se mantiene la seguridad en esa vía.

"Mañana (hoy) en la reunión de seguridad hay un apartado en donde vamos a ver cómo está la coordinación que tendremos con Tamaulipas", declaró González.En la reunión, añadió, se dará prioridad a proponer una mayor vigilancia en caminos que convergen a la autopista a Reynosa."Vamos a aterrizar la coordinación con el Estado de Tamaulipas", agregó, "(para) tener enlaces en todo momento, no sólo en las carreteras a Laredo y Reynosa, sino en las transversales como Terán, China, Treviño, Miguel Alemán, Cerralvo, Doctor Coss, Los Aldamas, Los Ramones, Parás, Sabinas y Guerrero".Sin embargo, aunque en un recorrido efectuado el sábado EL NORTE evidenció que no había puntos de revisión ni convoyes de patrullaje a lo largo de la Autopista Monterrey-Reynosa, González aseguró que sí hay vigilancia."Sí tenemos presencia de Policía Rural, que es Fuerza Civil rural", afirmó, "y la hay también de la Policía Federal que está en completa coordinación con nosotros. No sabría decirle (por qué el sábado no había vigilancia)".El funcionario estatal dijo que los 300 elementos de la Policía Rural se encuentran en vigilancia de las fronteras con Tamaulipas.