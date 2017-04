Evacuan corte de Hidalgo por amenaza de bomba

Varias llamadas de amenaza de bomba fueron recibidas por autoridades de Edinburg minutos antes de las 10:00 horas de este martes.

La presencia de un artefacto explosivo fue reportado en las instalaciones de la corte del condado Hidalgo, autoridades del departamento del sheriff y la Policía de Edinburg comenzaron la evacuación del personal del recinto, solo como precaución, así como de un par de edificios más.

Un anexo de la corte y un anexo del departamento de elecciones también fueron desalojados, por lo que se pide a la población que evite el área para permitir a las autoridades la revisión de las oficinas.

