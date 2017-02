EUA renegociaría el TLC primero con Canadá; se saltaría a México

Toronto, Canadá .- Canadá y Estados Unidos renegociarán inicialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) saltándose a México , aseguró una fuente de alto nivel canadiense al diario The Globe and Mail.



"Hay asuntos que sólo pueden ser resueltos mediante negociaciones bilaterales", añadió la fuente, que el diario mantiene en anonimato, pero que describe como uno de los principales jugadores de las negociaciones Ottawa-Washington.



"Pensamos que habrá temas que ellos (Estados Unidos) verán con nosotros para resolverlos y que luego irán con México a decir 'esto es lo que negociamos con Canadá '", agregó la fuente.



Ottawa buscaría alcanzar con Washington un acuerdo sobre los mecanismos independientes de disputas, antes de que sea presentado a México .



La fuente indicó que el Primer Ministro Justin Trudeau no quiere estar en una mesa de negociación cuando Trump hable con México sobre el superávit comercial y otros asuntos señalados durante su campaña, como el muro y los narcotraficantes.



"No queremos ser parte del triunvirato en cuanto el tema es las drogas que entran a Estados Unidos, inmigrantes indocumentados o el muro", aclaró el alto funcionario canadiense.



Para el abogado comercial Lawrence Herman, este es un gran paso para Canadá , que debe evitar verse envuelto en la disputa contenciosa de México con la Administración Trump, indicó la nota, escrita por el reportero Robert Fife.



"Los asuntos entre Canadá y Estados Unidos son muy diferentes a los de México -Estados Unidos, por lo que es mejor arreglarlos bilateralmente y no pensar que podemos ayudar a los mexicanos a resolver sus problemas bilaterales con la Administración Trump", agregó el abogado comercial.



En contraposición, el abogado comercial John Weekes afirmó que alejarse de una renegociación trilateral sería contraproducente.



"La ventaja de tener a alguien más en la mesa de negociación, especialmente cuando no eres el principal blanco, es que no llamaremos mucho la atención como sí lo harán los mexicanos, y eso no estaría mal", opinó



Los funcionarios canadienses han recibido la precisión tanto de Wilbur Ross, nominado por Trump como Secretario de Comercio, y Jared Kushner, yerno de Trump, que quieren hacer cambios al mecanismo independiente de disputas y a las reglas de denominación de origen.



Específicamente, a Estados Unidos le preocupa el Capítulo 19 del TLC , el cual permite a los socios requerir un panel bilateral para revisar las prácticas de comercio desleal, tal como lo hizo México y Canadá ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en relación a la etiquetación estadounidense a la carne importada de estos países.



En este sentido Canadá propondría un panel permanente de jueces escogidos por ambos países para reemplazar al actual grupo de expertos independientes que administran los páneles del Capítulo 19, indicó la nota.



Otro punto a negociar entre Ottawa y Washington es el Capítulo 11 (mecanismo de disputa inversionista-Estado), que Canadá considera que no ha actuado en su favor.



Este apartado del TLC permite al inversionista demandar al Gobierno extranjero sin tener que hacer primero un procedimiento legal en su país.



"Esto fue diseñado para proteger a los inversionista estadounidenses en México y ha sido usado contra Canadá ", consideró Herman.



Considerando que las cadenas de suministro están extendidas entre los tres países, también se espera una negociación por separado respecto a las reglas de país de origen.



La fuente anónima del Globe and Mail dijo que en su encuentro con Trump, Trudeau no obtuvo información de cuándo el Presidente estadounidense desearía comenzar la renegociación comercial.



La Casa Blanca debe dar al Congreso una notificación 90 días antes del inicio de las negociaciones.