EU: Acusa reportero que fue maltratado por guardias en FCC

WASHINGTON— Un periodista estadounidense dice que fue empujado contra la pared por guardias de seguridad y forzado a dejar el edificio de la Comisión Federal de Comunicaciones luego que trató de hacerle una pregunta al comisionado tras concluir una conferencia de prensa.

El reportero John Donnelly de CQ Roll Call dijo en una declaración emitida por el National Press Club que los guardias lo maltrataron y lo sacaron del edificio el jueves bajo amenaza implícita de fuerza.

Donnelly dijo que estaba tratando de hacerle una pregunta al comisionado de la FCC Mike O'Rielly cuando éste dejó el podio, algo que es una práctica periodística habitual.

"Yo no podía haber sido menos amenazador ni más cortés”, dijo Donnelly. “No hay justificación para el uso de fuerza en esa situación”.

La FCC se disculpó más tarde.

"Nos disculpamos con el señor Donnelly más de una vez y le dejamos saber que la FCC estaba en alerta elevada... sobre la base de varias amenazas”, dijo el portavoz de la FCC en una declaración.

La declaración no dio detalles sobre la naturaleza de las amenazas. Tampoco no respondió a las aseveraciones de Donnelly de que los guardias le siguieron pese a que el mostró sus credenciales de prensa, una libreta y una grabadora. Los guardias incluso esperaron por él afuera del baño, dijo.

O'Rielly se disculpó con Donnelly en una serie de mensajes en Twitter, diciendo que él no vio a los guardias usar fuerza, pero que no disputaba el relato de Donnelly de lo sucedido.

"Siento mucho lo ocurrido”, dijo.

El incidente se produce en medio de preocupaciones sobre la libertad de prensa y acceso a funcionarios del gobierno de Donald Trump. La semana pasada, un periodista de Virginia Occidental fue arrestado tras hacerle reiteradamente una pregunta al secretario de Salud Tom Price.

Thanks, @PressClubDC & amazing colleagues for your support after yesterday. Thanks, @FCC for your apology. 1 https://t.co/rRRwmKN4uK