Estudiante mexicano enfrenta a Corte en Letonia

El denunciante y la defensa deberán mostrar evidencias ante la Corte que demuestren o desacrediten la acusación.



La audiencia está programada para las 16:00 horas, tiempo local, 8:00 horas tiempo del centro de México.



"Estamos esperanzados. Esperamos que salga lo mejor (lo declaren inocente) y ya podernos ir de aquí", dijo Luis Reynoso, hermano del detenido, y quien se encuentra en Riga junto con su papá.



Daniel es acusado por parte de su ex casero Marko Dalkilic -quien en redes sociales aparece como Marko Krombacher- de haberle robado una tarjeta de crédito y haberlo golpeado.



De acuerdo con Luis, tras la detención de su hermano, publicaron alertas contra el acusador en redes sociales, a partir de lo cual varios extranjeros respondieron que también habían tenido conflicto con él; no obstante, por miedo, ninguno ha querido dar su nombre en un testimonio.



Entre los elementos que la defensa presentará a favor del mexicano están cartas de buen perfil estudiantil emitidas por el Tecnológico de Monterrey, donde actualmente cursa una ingeniería; la Universidad de Tasmania, donde en 2015 realizó un primer intercambio académico, y la Universidad Técnica de Riga, donde no completó su estancia académica el pasado semestre debido a su arresto.



Asimismo, la abogada defensora, de nombre Vera Mihailenco y nacionalidad letona, entregará la carta mexicana de antecedentes no penales de Reynoso, al tiempo que se presentarán testigos de la noche en la que Daniel y su denunciante tuvieron un altercado verbal.



"Él (Marko) dice que fue una pelea y que resultó herido. Hay testigos de esa noche que mencionan que sí hubo una discusión pero no llegó a golpes ni nada por el estilo, y ellos se retiraron y se fueron. Dicen que tampoco pasaron a un cajero automático ni llevaba una tarjeta", explicó.



Hasta el momento, aseguró, el denunciante no ha mostrado evidencias.



"Podría ser que mañana se termine, que digan que no tienen pruebas, que todo ha sido un malentendido. Creo que todo es probable y eso sería lo mejor, que salga sin necesitar fianza, que se den cuenta que no hay hacia dónde seguir", expresó.



Otra forma de lograr la libertad, explicó, es que las autoridades letonas acepten el pago de una fianza, recurso que ya fue solicitado por la familia.



En Letonia, la defensa presenta el monto de la fianza, pero en este caso no lo han establecido, de acuerdo con Luis.



En caso de ser declarado culpable, el mexicano sólo debería pagar los daños al afectado.



"La abogada nos ha dicho que, en el peor escenario, por el tipo de imputaciones, no es necesario que Daniel pase ni un sólo día en prisión. El castigo sería pagar los daños que haya causado dicha pelea al afectado. Es lo que a nosotros nos ha molestado bastante, pues ya van tres semanas de detención", declaró Luis.



"Hay diferentes alternativas (además de la fianza), pero ya no me gustaría discutirlas porque es parte de la estrategia de la abogada para el día de mañana poder tener más oportunidades de salir favorables", indicó.