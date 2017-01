Estrechan México y China lazos de intercambio cultural

México .- Este domingo inician en México las actividades por la celebración del inicio de Año Nuevo Chino, que en esta ocasión combinará la experiencia cultural con el modelo de vida saludable.

La embajada de ese país en México destaca que el "Feliz Año Nuevo Chino" 2017 no será solamente una repetición de los éxitos que se han tenido en los últimos años, sino un banquete visual lleno de creatividad y maravilla.

"Verde" o "Ecológico" son los elementos que predominarán en las celebraciones, lo que significa una mezcla de cultura con un estilo de vida saludable, además de la "Transfronterización" o "Compartimiento", que resalta el concepto del encuentro e integración de la cultura china con la mexicana.

Como parte de este festejo, así como del "Año de Cultura China" en México , las autoridades de esa nación en el país, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y el Antiguo Colegio de San Ildefonso organizan diversos eventos.

A estas actividades también se unirán el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como gobiernos municipales y estatales.

En su página de Internet, la embajada señala que este 2017 también se celebrará el 45 Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre ambas naciones, por lo que organizan una cartelera de actividades culturales, con el fin de estrechar aún más los lazos del intercambio cultural , y lograr mayores avances para la Asociación Estratégica Integral entre los dos países.

Menciona que al igual que el año pasado, el portal www.chinaculture.org exhorta a los aficionados a la fotografía a participar en la tercera versión de "Just share it -Happy Chinese New Year Photo Contest", que reunirá fotografías enfocadas en las celebraciones del Año Nuevo Chino por todo el mundo.

Los ganadores, cuyas obras cuentan con valor de colección, serán becados y galardonados con cartas de reconocimiento.

Los festejos arrancan mañana en la Ciudad de México con el "Primer Concurso para Decoración de Bicicletas", un evento especialmente diseñado por la Embajada China, el Centro Cultural de China en México y el gobierno capitalino.

Esta actividad tendrá lugar en Avenida Paseo de la Reforma, bajo los lemas de "Felicidad, Armonía, Diálogo, Compartimiento", al que se han integrado los conceptos de "Creatividad, Sostenibilidad, Coordinación", para presentar una combinación perfecta de una forma de movilidad ecológica.

Todos los participantes podrán disfrutar, al mismo tiempo, la pasarela de bicicletas con decoraciones creativas y la presentación de canciones, danzas y artes marciales auténticos de China, a fin de obtener gozos tanto visuales como emocionales.