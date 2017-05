Estos son los principales trucos secretos del iPhone

El iPhone es un móvil de masas y cualquier nueva función o atajo descubierto causa un enorme revuelo, como lo que sucedió hace unos días, cuando se descubrió lo que se podía conseguir con un simple gesto en la calculadora. Apple, además, juega al despiste con sus productos al no explicitar todas las funciones de una manera clara y dejar que sean los propios clientes quienes las vayan descubriendo con el uso. A continuación detallamos un listado de las principales funciones ocultas de tu teléfono.



- El punto y seguido. Se trata de una función clásica que muchos conocerán: para ganar en velocidad redactando, al concluir una frase no es necesario teclear sobre el punto, sino que pulsando dos veces rápidamente sobre la barra espaciadora bastará.

- Símbolos del teclado. En ocasiones nos tocará redactar algún texto con un carácter en un idioma extranjero o alguna acentuación fuera de registro; en ese caso basta con pulsar sostenidamente sobre la vocal para desplegar todo el catálogo de acentos de la misma.

- Corrigiendo errores en el teclado. Hemos escrito un texto muy rápido y nos hemos equivocado; aunque el corrector de textos del sistema funciona francamente bien, es algo que sucede con frecuencia. ¿Cómo corregir esta palabra? Intuitivamente tenderemos a eliminar con la tecla de borrado el texto redactado, pero existe una función mucho más rápida: agitar el móvil.

- Buscar contenido en una página web. Estamos navegando por una página web y necesitamos buscar alguna palabra en concreto ¿cómo lo hacemos? Apple ha dispuesto de dos maneras de hacerlo. La primera, escribiendo el texto a buscar en el campo en el que se introduce la URL y luego desplazarse hacia abajo en la pantalla hasta llegar a en esta página, donde aparecerá el número de veces en el que se repite la palabra, y pulsando sobre ello nos llevará a la misma. La otra forma es pulsando el icono Compartir y luego desplazarse hacia la derecha en los iconos sombreados de la parte inferior hasta encontrar Buscar en esta página.

- Cerrar muchas páginas web de golpe. Apple ha hecho un trabajo sobresaliente a la hora de optimizar los recursos en iOS, y es cierto que apenas se resiente el rendimiento por muchas web que hayamos abierto en el navegador. No obstante, por una cuestión de orden y para no volverse loco, de cuando en cuando conviene cerrar todo lo abierto. ¿Cómo hacerlo de golpe y no una a una? En la parte inferior derecha encontraremos el icono con dos rectángulos para la gestión de las pestañas; hay que pulsar sostenidamente sobre él hasta que aparezca un menú contextual que nos proponga cerrar todas las pestañas abiertas.

- Recuperar las webs visitadas recientemente. Hemos cerrado una página web determinada y luego nos arrepentimos y deseamos volver a acceder a ella. No hay problema; Apple ha dispuesto esta posibilidad y de una manera bastante sencilla. Para ello, tendremos que pulsar sobre el menú que gestiona las pestañas (parte inferior derecha) y luego pulsar sostenidamente sobre el icono +.

Safari cuenta con un gestor de lectura que elimina el grueso del contenido y deja únicamente el texto y fotos para una lectura más tranquila

- Leer más relajadamente una web. Aunque cada vez son más las páginas web adaptadas a dispositivos móviles, lo cierto es que muchas están confeccionadas para el ancho de pantalla de los ordenadores y cargadas de módulos de anuncios o botones para compartir en redes sociales. Por fortuna, el navegador Safari cuenta con un gestor de lectura que elimina el grueso del contenido y deja únicamente el texto y fotos para una lectura más tranquila. Para acceder a él nos fijaremos en la parte superior izquierda del navegador donde aparecerá un icono con varias líneas (solo aparece si la página en cuestión soporta esta función): al pulsar sobre él, el sistema depurará todo el contenido.

- Ir al comienzo de una web. Cuando hemos hecho scroll hacia abajo en una página web de mucho contenido, nos podemos ahorrar el camino inverso para volver a la parte superior: basta con tocar dos veces sobre el reloj en la parte superior y el sistema nos llevará arriba del todo.

- Seleccionando fotos. Son cientos y cientos de fotografías las que acaban almacenadas en el carrete, y cuando queremos seleccionar varias (para borrarlas o compartirlas), nos podemos ahorrar el trago de hacerlo una a una: basta con pulsar en el botón Seleccionar en la parte superior derecha, y luego dibujar con el dedo sobre las fotos a escoger para que queden seleccionadas.

- Sacar fotos como si fuera una cámara. La fotografía se trata de un elemento protagonista en todo smartphone, y en el iPhone especialmente. Sin embargo, en ocasiones resulta difícil acceder al pulsador (ubicado en la pantalla), y en realidad no lo necesitamos para sacar una foto: basta con pulsar sobre cualquiera de las teclas que gestionan el volumen para accionar el disparador. Lo bueno que es esto es también posible con los botones de los auriculares.

Apple ha dispuesto de una sencilla función que desplaza la parte superior de la pantalla hacia abajo, de manera que se pueda gestionar con un dedo

- Llegar a los iconos superiores con un dedo. Con la llegada del iPhone 6 y las versiones sucesivas, la pantalla del terminal creció dejando los iconos de la parte superior lejos del alcance de nuestros dedos cuando usamos el móvil con una mano. No hay problema. Apple ha dispuesto de una sencilla función que desplaza la parte superior de la pantalla hacia abajo, de manera que se pueda gestionar con un dedo. Para ello basta con tocar suavemente (no presionar) el botón home en dos ocasiones y veremos bajar toda la parte superior.

- Brújula y nivel. La aplicación de la brújula es una gran desconocida, pero lo es todavía más una función adicional que los amantes del bricolaje encontrarán muy útil: si desplazamos la pantalla hacia un lado con el dedo, aparecerá un medidor de nivel que nos ayudará a saber si la superficie está inclinada o no.

- Siri puede ser muy útil. Se critica (con razón) la dudosa eficacia de los asistentes de voz, pero lo cierto es que Siri nos puede resultar francamente útil en muchas ocasiones. Aquí, algunos ejemplos: podemos indicar que nos haga un selfi ("Saca un selfi") —aunque por restricciones del sistema, sea necesario pulsar el disparo—, pedirle que nos lleve al lugar en el que hemos aparcado el coche ("indicaciones para ir al coche"), o útiles recordatorios como "recuérdame que... cuando llegue a casa" o "cuando suba al coche" (este último si tenemos configurado el manos libres Bluetooth).