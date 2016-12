Estiman suba más la gasolina. Creen llegará a 25 pesos el dólar

El “gasolinazo” no se soluciona con manifestaciones, aseguró Federico Alanís, consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Destacó que la Canacintra , ya esperaba este aumento y pronosticó, que de seguir así, el dólar llegará 25 pesos en Semana Santa del 2017.

“Hay que echarle agua a la lumbre, no gasolina, no hay que ir a Harvard o al Tec de Monterrey. Yo no quiero ser pesimista, pero soy realista. Tenemos que buscar equilibrios, no salir a la calle a manifestarnos.

Se debe dijo, hacer una manifestación para consumir lo que el país produce, obligar a los tres ordenes de gobierno a que compren en el país para generar riqueza.

“Mientras no produzcamos lo que nos comemos, mientras no consumamos lo nuestro, no fortalecemos, estamos a expensas de otros países y compramos más caro. El peso- dólar no se sostiene porque no estamos generando empleos, empresas”.

Se ha perdido dijo, el 40 por ciento de los pozos petroleros, así como energía, de ahí que se tenga que importar gasolina.

Alemania no permite que entren tiendas grandes, ellos fortalecen su mercado interno. Mientras no se siga la tónica de Canacintra México nunca vamos a salir adelante, vamos a tener siempre el problema de las importaciones. Entra un 75 por ciento de productos de otros países hablando de gasolina y de todo”.

Anunció que de seguir así, el dólar llegará a 25 pesos en Semana Santa.

“Yo no soy economista, ni licenciado, pero es la lógica y el sentido común, para qué queremos ir a Harvard o al Tec de Monterrey si no usamos el sentido común y no lo están haciendo los gobernantes y los mexicanos seguimos de malinchistas comprando productos chinos fortaleciendo otras economías”.