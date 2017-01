Estiman sea 2017 ‘año de desastre’. Prevén escalada de precios

Cd. Victoria, Tam. / VMC.- La economía del país no luce nada alentadora y, a diferencia de otros años, para el 2017 se espera un año al borde del desastre por todo lo que traerá la liberación del precio de la gasolina y por ende, los costos en los productos de primera necesidad, consideró Jorge Alfredo Lera Mejía.

Y es que, si bien hasta hace unos años había optimismo por las reformas constitucionales, entre éstas la energética, lo que todavía no se entiende es la corrupción y la impunidad, que es lo que más daña a la nación, aseguró el vicepresidente de la Liga de Economistas Revolucionarios en la zona noreste del país.

“Es cierto que las cuestiones externas han afectado al país, dado que el precio del petróleo en más de un año ha caído y no ha permitido a México sobrellevarla además de que el tipo de cambio supera los 20 pesos, lo que demuestra que ya no son las cosas como antes”, declaró.

Explicó que lo que le sucede a México no es cuestión económica sino política, derivado de la corrupción y la impunidad, en la que hay 11 gobernadores prejuzgados, que se llevaron más dinero de lo que realmente invirtieron en su mandato, uno de ellos de Veracruz y el otro, de Tamaulipas.

El economista consideró que si no se da un golpe de timón, el país entrará en una crisis económica en el 2017, “porque nadie cree que el precio de la gasolina subirá porque el Gobierno de la república no puede subsidiar el costo, sino porque técnicamente a México lo están quebrando”, subrayó.

Citó como ejemplo la refinería que Petróleos Mexicanos tiene en Salamanca, Guanajuato, la que está a punto de cerrar sus puertas, dando paso a la privatización.

Cuestionó si realmente la reforma energética fue para beneficiar al país o bien, a unos cuantos, “porque si es la segunda, no estamos de acuerdo en que la mayoría de los mexicanos sigan pagando el alto grado de corrupción e impunidad que hay en el país”, citó.

Dejó en claro que México no soporta más y no está para seguir siendo rehén de unos cuantos políticos, que pese a las condiciones que imperan, no dan muestra de bajarse su salario, dejar a un lado sus prebendas y prestaciones económicas.