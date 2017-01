Estancan iniciativas sobre ley educativa. ¿Mejoraría el sistema?

Cd. de México

En los últimos dos años se han presentado 165 iniciativas para reformar la Ley General de Educación (LGE) tras la aprobación de la reforma educativa, de las cuales sólo una ha sido aprobada, la que envió el Ejecutivo para modificar el Calendario Escolar.

Más de la mitad, el 51.1 por ciento, de las propuestas presentadas -tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados- está pendiente en comisiones y el resto fue desechado o votado en comisiones en sentido negativo.

El mayor número de iniciativas se presentó para modificar el artículo 7 de la LGE relativo a los fines de la educación, con 35 propuestas, las cuales proponen que la Secretaría de Educación Pública (SEP) imparta desde el respeto a los símbolos patrios e instituir la Semana Cívica Nacional, hasta la prevención de embarazos adolescentes y la prevención de la salud.

También que imparta educación física y nutrición, así como incorporar una asignatura de seguridad vial, incluir el estudio de una lengua extranjera o la capacidad de síntesis y discernimiento entre los estudiantes.

Destaca la iniciativa del diputado Jorge Álvarez Máynez para derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y todas las modificaciones a la Ley General de Educación que se publicaron en 2013 con la reforma educativa.

Álvarez argumentó que la reforma sólo busca evaluar a los maestros para sustituir a los malos docentes por otros mejor calificados e indicó que no se ha presentado ninguna propuesta de modelo educativo, por lo que el cambio es sólo administrativo.

La iniciativa, que está pendiente en comisiones, fue presentada el 20 de julio de 2016, el mismo día que el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció la propuesta del modelo educativo y arrancara la consulta nacional para su concreción.

Las propuestas legislativas incluyen 4 para modificar la Ley General del Servicio Profesional Docente y 17 para modificar el Artículo Tercero de la Constitución.

Del total, sólo 10 están relacionadas con la reforma educativa: una de ellas busca modificar el Artículo Tercero de la Carta Magna para que los maestros no sean separados de su cargo, bajo ninguna circunstancia.

Otras 4 preven modificaciones tanto en la LGE como en la LGSPD para que los maestros no sean separados de su cargo, la SEP aclare los procesos de evaluación o precise el perfil de los docentes a partir de evaluaciones anteriores.

Incluso hay algunas que buscan que los maestros no sean separados del cargo, a pesar de no presentarse a las evaluaciones de desempeño o de no aprobar en tres ocasiones consecutivas que sean sujetos a un programa especial; y hay una propuesta para derogar completa la reforma educativa.

De todo tipo

Las iniciativas sobre cambios en materia educativa presentadas ante el Legislativo incluyen temas como:

>Incluir nuevas y mayores obligaciones a las escuelas para que se prevenga todo tipo de problemas sociales como las adiciones, malnutrición, embarazo adolescente, consumo de alcohol y prevención del VIH, entre otros.

>Hacer obligatorio para toda la población el estudiar el nivel medio superior.

>Hacer obligatoria la participación de los padres de familia en los Consejo de Participación Escolar.

>Establecer mecanismos en las escuelas de educación media superior para consultar a los estudiantes, de manera vinculante, para la elaboración de los planes de estudio.

>Establecer la enseñanza de un idioma extranjero como asignatura obligatoria, pero también la enseñanza de las lenguas indígenas o una asignatura de pluriculturalidad.