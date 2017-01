¡ESTÁ LISTO PARA FUMIGAR!

Indio, California

En 2015 y 2016 Francisco “Bandido” Vargas fue protagonista de las dos “Mejores peleas del año” para el Consejo Mundial de Boxeo ( CMB ). Festivales de golpes que hicieron que el nombre del mexicano se posicionara en el gusto del aficionado por su fiereza y aguante.

Hoy sábado por la noche, el “Bandido” pondrá en juego el cinturón superpluma del CMB cuando se mida a su compatriota Miguel “Alacrán” Berchelt, en un combate que ya pinta para ser sangriento, por el carácter de ambos pugilistas.

“Yo siempre doy todo, no me quedo con nada, estoy listo para lo que traiga Berchelt, sé que también es un guerrero y al final la gente disfrutará una guerra mexicana”, dijo el “Bandido”, quien realizará la segunda defensa de su cetro.

En noviembre de 2015, Vargas obtuvo el cetro superpluma al noquear al campeón Takashi Miura, en una batalla en la que el mexicano sacó fuerzas de flaqueza para enviar al japonés a la lona.

Vargas (23-0-2, 17 KOs), de 32 años, hizo su primera defensa del título ante el ex campeón Orlando Salido en junio —el día después de la muerte de Muhammad Ali— y fue protagonista de una pelea fenomenal que terminó en un empate mayoritario, por lo que el “Bandido” pudo retener su cetro.

En su primer y único intento sobre la báscula en la ceremonia de pesaje, Vargas marcó 129.6 libras (58.785 kilos) y fue declarado apto en todos los sentidos para arriesgar su corona ante el peligroso retador originario de Yucatán.

Berchelt (30-1-0 27 KOs) pesó 129.8 llibras (58.876 kilos), también en su primer intento y se bajó de la escala confiando en su victoria y en convertirse en el campeón mundial número 14 nacido en México de la división superpluma.

“Me preparé para ganarle a un gran campeón, me he preparado por años soñando la pelea del sábado y he trabajado arduamente para cumplir ese sueño”, comentó Berchelt, quien entrenó en Hermosillo con Alfredo Caballero.

Ambos protagonistas tuvieron como testigo de su encuentro con la báscula al legendario y futuro miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, Bernard Hopkins, quien los acompañó en la sesión de fotos posterior al compromiso con la romana.

