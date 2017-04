Espera Tigres oferta de China por Gignac

Monterrey, México (17 enero 2017).- El bombardero de los Tigres podría salir del equipo.



Y es que en Tigres esperan una oferta de un equipo chino por André-Pierre Gignac , aunque la misma no ha llegado.



Alejandro Rodríguez, presidente del cuadro auriazul, dijo esta mañana a CANCHA que el equipo podría recibir una oferta por el goleador.



"Lo que yo sé de parte de Miguel Ángel es que se suponía que iba a venir una oferta de un equipo chino, misma que hasta ayer no había llegado", dijo Rodríguez.



"Estamos a la expectativa. Lo que sucede también es que cuando no tenemos la posibilidad de reponer sí nos vemos afectados".



El directivo, entrevistado al llegar a las oficinas en el Estadio Universitario, dijo que en caso de venir una oferta tendría que ser por el valor de la cláusula de rescisión, que se sabe es mayor a los 20 millones de euros.



"Eso es muy claro para los jugadores y muy claro para nosotros, porque entonces ahí ya deja de ser bueno para todos. Mientras sea bueno para todos no hay problema", expresó.



¿Tendría que ser una oferta importante para Tigres? ¿Sería la cláusula?



"Pues sí, porque acuérdense que la cláusula de rescisión y la voluntad del jugador es lo que te da la fórmula y se sale de nuestro control", expresó.



Rodríguez descartó tener ofertas o sondeos por el francés Andy Delort, pero sí preguntaron por el paraguayo Fernando Fernández, pero nada que a Tigres le pueda interesar.