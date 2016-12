Esperará Putin a Trump para responder por las sanciones de Estados Unidos

Moscú

Putin y Obama, en la cumbre del G-20 en septiembre pasado en China. EFE / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este viernes que esperará a que Donald Trump llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero para responder a las sanciones que Barack Obama impuso ayer a Rusia por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales con el espionaje a la candidata republicana Hillary Clinton.

"No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin.

Horas antes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, le había propuesto oficialmente a Putin responder de manera recíproca a Washington con la expulsión de 35 diplomáticos y la prohibición de que utilizaran sus instalaciones en Moscú. Putin, en cambio, ha decidido esperar para no colocar a Trump en una situación incómoda nada más comenzar su mandato.

Lavrov tenía otra opinión, al menos públicamente. "Por supuesto que no podemos dejar pasar semejantes impertinencias y la reciprocidad es la ley de la diplomacia en las relaciones internacionales. Por eso el Ministerio de Exteriores ruso junto con nuestros colegas de otras instituciones ha propuesto al presidente de la Federación rusa que declare persona non grata a 31 funcionarios de la embajada de EE UU en Moscú y a cuatro diplomáticos del Consulado General de EE UU en San Petersburgo", manifestó Lavrov en un comunicado hecho público.

El jefe de la diplomacia rusa recordó que bajo las sanciones estadounidenses caen el Servicio Federal de Seguridad y una serie de otras instituciones rusas y personas físicas, además de los 35 diplomáticos que deben abandonar el territorio norteamericano a más tardar el 1 de enero próximo.

"Se nos prohíbe usar la propiedades que pertenecen al Estado ruso, consistentes en una dacha destinada al descanso de nuestros funcionarios de la embajada en Washington y otra para el de los que trabajan en la representación rusa ante la ONU", se lee en el texto. Lavrov se queja de las "maneras de nuestros colegas" que han declarado "nidos de espionaje" esas dachas.

Lavrov hizo el anuncio tras lo publicado en Facebook y Twitter por el ministro ruso, Dimitry Medvedev, que ha lamentado este viernes que el presidente Barack Obama acabe su mandato "en una agonía antirrusa". Medvedev zanjó el mensaje recordándole a Obama que en breve va a abandonar la Casa Blanca: "RIP.

Medvedev respondía así a las sanciones que ha emprendido Estados Unidos contra Rusia -entre ellas la expulsión de 35 diplomáticos rusos en 72 horas- por el hackeo de las comunicaciones demócratas durante la campaña presidencial de Estados Unidos. La CIA ha concluido que el pirateo tenía como objetivo aupar en el poder al candidato republicano, Donald Trump . El Kremlin ha negado su implicación.

Su portavoz, Dmitri Peskov, señaló que aún no sabe cuál será exactamente la reacción de Rusia, pero sí que “tendrá en cuenta” el hecho de que a “la Administración de [Barack] Obama le quedan solo tres semanas”.

Moscú, agregó el portavoz, no está de acuerdo con las acusaciones estadounidenses. Según el Kremlin, las sanciones persiguen dos objetivos: “Empeorar aún más las ya malas” relaciones bilaterales y “golpear al nuevo Gobierno” de EE UU. Se trata de acciones que “minan sustancialmente las posiciones de política exterior de la Administración siguiente”, la de Donald Trump . “Difícilmente han tenido parangón en la historia de Estados Unidos (...). Eso, al fin y al cabo, es un asunto interno”, añadió Peskov.

Las nuevas sanciones no han sido una sorpresa para Rusia, que ya las esperaba.El martes, durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, John Kerry, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, criticó al Gobierno de Obama por insistir “hasta el final en tratar de minar aún más las bases de unas relaciones normales entre Rusia y EE UU”.

También se anticipó a las sanciones la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, quien había advertido el miércoles de que Moscú tomaría medidas en respuesta. La noticia de la expulsión de 35 diplomáticos rusos de Washington y San Francisco llegó a Moscú alrededor de las once de la noche, hora local, por lo que hasta hoy no se conocerá el alcance de la respuesta rusa.

El Kremlin ha negado su implicación en los ataques informáticos contra el Partido Demócrata y ha afirmado que con sus acusaciones la Administración norteamericana sólo pretende justificar su derrota en las elecciones presidenciales. Zajárova afirmó que Rusia está ya cansada de las mentiras sobre hackers rusos que lanzan “las altas esferas” de EE UU. Esta “desinformación”, según la portavoz de Exteriores, la utilizó Washington para ayudar a su candidata en las elecciones presidenciales. Zajárova advirtió de que “cualquier acción contra las representaciones diplomáticas rusas en EE UU de inmediato tendrá efecto sobre los diplomáticos estadounidenses en Rusia”.

It is regrettable that the Obama administration, which started out by restoring our ties, is ending its term in an anti-Russia agony. RIP