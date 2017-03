Esperan resultado de auditorías a Comapas

Cd. Victoria, Tam,/VMC.- El resultado de las auditorías que se realizan en los organismos de agua potable y drenaje de Reynosa como la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) permitirá conocer entre otras cosas los motivos por los que enfrentan problemas financieros.

Y es que, hay organismos que tienen un elevado gasto corriente, demasiado personal y mala recaudación entre lo facturado con lo cobrado, que se ha vuelto un círculo vicioso con el usuario que requiere de una modificación para que sean organismos auto sustentables, aseguró Gilberto Estrella Hernández.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) del Gobierno del Estado dijo que los resultados de la investigación permitirán revertir los problemas financieros que enfrentan los organismos operadores de agua y drenaje, para hacerlos auto sustentables y trabajen de ser posible con números negros.

“En la Comapa de Reynosa trascendió que fueron dados de baja 150 empleados que cobraban pero no ejercían alguna labor, no tenemos el informe oficial sobre ello; en el sur todavía no sabemos, pero hay algo sobre el particular que estamos esperando” señaló.

Señaló que el resultado de la ASE permitirá adelgazar la nómina en caso de que haya lugar, el gasto social como la operación de los organismos, a efecto de que puedan empezar a trabajar con números negros.

Estrella Hernández admitió que una de las principales quejas de los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, es precisamente los elevados cobros.