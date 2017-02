Esperan aún el pago de su compensación

Casi ocho meses han pasado desde que los campesinos entregaron sus cosechas a las recibas y es fecha de que el gobierno federal no les paga la compensación de bases, situación que genera inquietud e inconformidad.



“Dicen que no hay dinero para pagar y que debemos seguir esperando, pero la realidad es que el recurso lo necesitamos en estos momentos porque hay que comprar diesel, y del caro, para seguir trabajando las tierras”, dijo Antonio Milán Ortiz, secretario de Estructuras Rurales en el 14 Comité Regional Agrario.

La papelería se hace ante Aserca y de ahí cuando ya está listo el pago nos mandan al banco para cobrar lo que corresponde, agregó.

Pero desafortunadamente no ha llegado ningún pago y esto genera un clima de inquietud e inconformidad entre quienes ahora más que nunca les hacen falta los $244.00 que por hectárea corresponden a cada productor de granos, señaló.

“Yo en lo personal entregué 65 toneladas de sorgo y ese dinerito, que no sé cuándo me llegará, me serviría para adquirir el diesel que es materia prima importante para quienes nos dedicamos desde siempre a hacer producir las tierras”, comentó finalmente Milán Ortiz.