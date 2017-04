Espera le notifiquenencargo partidista

Juanita Sánchez Jiménez, designada como delegada del PAN en Reynosa, se encuentra a la espera de tomar posesión de la dirigencia local.

David Aguilar Meraz, permaneció como presidente del comité municipal durante tres años, pero ahora al hacerse delegación la responsable fungirá por un año.

“Hasta ahorita no me han informado nada, estoy esperando instrucciones, si soy yo pues que bueno que sea una mujer, porque sería algo histórico para Reynosa, si el partido me elige con muchísimo gusto trabajaré para que haya esa unidad que nos hace mucha falta, estamos esperando que de un momento a otro nos den la indicación”, dijo la diputada local, Juanita Sánchez Jiménez.

La comisión permanente del Comité Directivo Estatal del PAN , convirtió al Comité Municipal en Reynosa en Delegación y designó a la actual diputada local como dirigente del PAN .

“Se va acabar todo eso, tenemos que trabajar muy unidos para este 2018 y vienen cosas muy buenas para el partido acción nacional en Reynosa”, expresó.

La delegación estará conformada por Juanita Sánchez Jiménez, que encabezará los trabajos, David Aguilar Meraz, Dulce Adriana Rocha Sobrevillla, actual consejera nacional, Diego Quesada Rodríguez, Erika Lorena Saldaña Muñoz, Moisés Escamilla García, Regino Bermúdez Torres, Alberto Muñoz Martínez, Ricardo Moreno Aguilar, Abigail García Treviño, Martha Garza Garza, Maricruz Prado Espinoza y Jesús Avendaño García.