Esperaban de Peña Nieto alternativas de solución

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto decepcionó al pedir comprensión, cuando lo que debió haber planteado son alternativas de solución para detener o atemperar el gasolinazo, advirtió la presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales.



“No es un asunto de comprensión sino de que entienda que se le está cargando la mano a la gente”, advirtió la dirigente perredista.

Mientras, “seguimos teniendo gobernadores corruptos prófugos y es difícil que se le pida a la gente que entienda, parece que están fuera de la realidad, que no recorren el país y no hablan con la gente o no la escuchan”.

Barrales dijo que su partido propondrá modificar la reforma fiscal en lo relativo al impuesto a las gasolinas, además de un plan de austeridad generalizado al gobierno federal.

Estas si son alternativas para enfrentar el gasolinazo, y no la lamentable postura del presidente Enrique Peña Nieto, quien “pide comprensión” cuando lo que se requiere son acciones, reiteró.

EMPLAZA A LOS GOBERNADORES

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, emplazó a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México a expresar su postura frente al gasolinazo.

Quienes están en contra y dicen esperar hablar con el presidente antes de informar a la sociedad sobre su postura, deben asumir una postura pública, ya, dijo Barbosa.

La decisión de Enrique Peña Nieto, confirmada en plenas jornadas de descontento por el daño que causarán las alzas a los petrolíferos, muestra que el Presidente está ausente de la realidad, afirmó el perredista.