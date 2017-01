Es momento de reafirmar los valores: pastor

Cd. Victoria, Tam./VMC



Es momento de reafirmar valores , impulsar la comunicación entre padres e hijos, ya que la implementación del Operativo Mochila no será suficiente para prevenir y erradicar hechos lamentables.

Así lo señaló el pastor de la Iglesia Cristiana Luz para las Naciones, Luis Armando González Isas, al referir que en la casa se deben enseñar los valores morales y educar a los hijos, “es momento de buscar a Dios para mejorar como sociedad”, comentó.

Dijo que están implementando un programa de apoyo “Fuerza Luz”, en las instituciones educativas, las cuales son conferencia gratuitas no desde el aspecto religioso, sino el moral, desarrollo humano, para decir no al bullying, y la honra de paternal, “La cual se está perdiendo, porque los hijos no obedecen a los padres”

Indicó que es la comunicación con los hijos, ya que por la crisis económica que se viven en el país, muchos padres se sumergen en el trabajo, descuidando a la esencia de lo que es la familia y los hogares.

“No podemos soslayar de que estas situaciones como las ocurridas en Monterrey, pasen en Tamaulipas, pero es una alerta para que hagamos algo, como sociedad apoyar a las instituciones, hacer lo que nos toca como padres”, mencionó.