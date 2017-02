Es falso que yo insulté, es grilla: Mendoza Reyes

Matamoros , Tam.- El secretario general del Sitpmem , quien fue acusado por un grupo de agremiados a su sindicato por humillarlos y hablarles con palabras altisonantes; afirmó que estas declaraciones son falsas y que solamente es grilla.

Jesús Mendoza Reyes, señaló que están equivocados los que alteraron el orden los que inclusive le faltaron el respeto al secretario general (que es el) y no acepta haber faltado el respeto a los obreros que ayer se manifestaron en su contra.

A pesar de que fueron casi todos los empleados del primer turno de la maquiladora Mecalux los que el pasado lunes pararon labores, cansados de los malos tratos de su líder sindical y de que además no se les permita omitir opinión alguna.

Destacó que al no haber un motivo justificado para su protesta, los trabajadores tuvieron que regresar a sus labores en la empresa maquiladora y que no puede haber ningún cambio de sindicato de los trabajadores de esa empresa, ya que no son mayoría.

Aceptó que si hubo un trabajador que no quiso darle el saludo pero que en ningún momento él tuvo una represalia en su contra.

Añadió que es decisión de la empresa sobre las medidas que se tomaran hacia esos trabajadores, porque ellos son los que les pagan y es decisión de ellos si los quieren dejar ahí o no, ya que ellos no pueden opinar al respecto.