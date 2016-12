Es el únicoen servicio

Con nostalgia pero con una aguda memoria, el excelador del desaparecido Resguardo Aduanal Mexicano (RAM), Miguel Ángel Grosso Montemayor, recuerda los cuatro años que estuvo asignado al chalán ubicado en el cruce fronterizo entre Díaz Ordaz, Tamaulipas y Los Ébanos, Texas, tiempo durante el cual se hicieron importantes mejoras en ese lugar.



Dijo que el chalán que comunica Díaz Ordaz con Los Ébanos, es único en su tipo pues es operado de forma manual y sólo existe uno de estas características en toda la frontera con el vecino país del norte.

El excelador de 84 años actualmente, recuerda que le tocó en suerte en 1981 construir la Aduana en Díaz Ordaz pues no existía un edificio en forma para tal propósito.

Relató que su padre de profesión arquitecto naval fue quien tuvo la idea de sustituir el chalán de madera por uno de acero, el cual en un principio fue concesionado a la familia Garza.

Dijo que para construir el chalán de acero se recibió el apoyo del entonces alcalde de Díaz Ordaz, Armando Garza quien aportó 40 toneladas de cemento, y la ladrillera Camargo aportó el abobe que hizo falta.

“Para mejorar el chalán fue necesario echar mano de gente de la iniciativa privada pues la parte oficial no tenía contemplada ninguna obra en ese lugar, así que como apoyo de varias personas de Díaz Ordaz que usaban el cruce, se emparejó el terreno y se sustituyó el chalán de madera por uno más duradero y más efectivo”, expuso.

Asimismo asegura que debido a que las obras le dieron un poco de modernidad a sitio donde está el chalán, se logró que cerca de allí Juan Manuel Grosso pusiera el primer Banco Rural, así como algunos comercios pequeños.

Recuerda que en ese tiempo para la Aduana no había presupuesto, así que los gastos de operación tenían que ser subsanados con la venta de granos de una parcela grande que se comenzó a sembrar cerca del chalán.

Agregó que para reconocer la modernización del chalán y la construcción de la primera estación aduanal se puso una placa en el lugar, pero como la cosa se manejó de forma política no aparecen en ella los que realmente hicieron posible la obra.

Afirmó que en ese tiempo gracias al mejoramiento del chalán el paso de vehículos y personas se incrementó y fueron tiempos de bonanza, aunque no ajenos a altibajos económicos.

RAQUÍTICA PENSIÓN

Señaló que pese a su buena hoja de servicios, al igual que miles de pensionados locales sobreviven con raquíticos ingresos.

“Tengo una pensión de tres mil pesos mensuales y aunque cuando dejé de trabajar en el RAM ganaba más, la verdad es que el gobierno no me hizo justicia y por ello debo sobrevivir con lo poco que me dan. En la misma situación que yo se encuentran muchos compañeros que también pertenecieron al RAM” concluyó.